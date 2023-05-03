Попал под обстрел HIMARS: в Токмаке был ликвидирован замначальника управления МВД Казани. Фото

Армия страны-агрессора снова понесла потери на войне в Украине. В Токмаке был ликвидирован замначальника управления МВД оперуправления МВД РФ по Казани подполковник Марсель Мубаракшин.

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Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что полицейские из России попали под обстрел HIMARS, когда отмечали 1 мая в баре "Лагуна" в Токмаке.

"По данным "Казанского репортера", в результате погиб замначальника оперативного отдела управления МВД России по Казани подполковник полиции Марсель Мубаракшин. Смертельно ранен был еще один полицейский, его имя неизвестно, однако источники издания утверждают, что это сотрудник ОВД Сабинского района Татарстана", – сказано в сообщении.

Кроме того, еще двое полицейских пострадали.

Отметим, Силы обороны Украины за 29 апреля отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта.

За этот же день наши защитники ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора. На 431-й день полномасштабной войны в оккупационном войске недосчитывали уже 190 510 солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне три дня завозили боеприпасы и военное оборудование на территорию Мелитопольского аэродрома, но не смогли уследить за "техникой безопасности" – и все взорвалось.

Аналогичная ситуация сложилась в Мелитопольском депо, где оккупанты разместили свою базу по ремонту военной техники и хранилище горючего для военной техники и железнодорожного транспорта.