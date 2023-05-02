'Понятно, но непонятно': российские айтишники попытались объяснить Путину, как работает Интернет. Видео

Российский диктатор Владимир Путин встретился с представителями организаций в области беспилотных авиационных систем. В частности, речь зашла о сетевых протоколах, которые используются для передачи данных в интернете. Когда главе Кремля стали объяснять техническими терминами, как работает сеть, он смотрел на айтишников, как на инопланетян.

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Соответствующее видео было обнародовано в сети российскими СМИ. Как следует из кадров, один из участников встречи попытался объяснить Путину, почему российские технологии отстают от американских и почему РФ в этом плане зависит от США.

"Вся система, которая сегодня сформирована, она работает на американском стеке сетевых протоколов. Поэтому мы информационно зависимы постоянно", – пытался объяснить Путину айтишник.

При этом диктатор что-то мурлыкал себе под нос, старательно пытался делать умное лицо, но у него ничего не получалось. Путин нервно крутил в руках ручку, и казалось, что вот-вот произойдет "эффект Януковича" с поломанным карандашом.

Весь вид российского диктатора выдавал, что он ничего не понимает из того, что было сказано. Путин, подводя итоги, комически запутался в словах, повторяя: "понятно, но не понятно"

"Коллеги сейчас говорили о тех трудностях, которые мешают идти вперед. Они понятны… но непонятно… да, кстати, и понятно… хотел сказать непонятно, как их преодолевать, но и это понятно. Нужно только общее понимание того, что преодоление этого крайне важно для развития этой отрасли", – выдал "перл" Путин.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Путин пытается скрыть свой главный комплекс и почему все чаще становится посмешищем.

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