Пономарев: Путин боится потерпеть поражение на Донбассе и запугивает Украину. Интервью

Глава РФ Владимир Путин осознает слабость террористических "Л/ДНР" и боится, что украинская армия пойдет освобождать оккупированные территории. Москва не может себе позволить, чтобы семилетняя война на Донбассе закончилась для нее поражением. Именно якобы поэтому Кремль и решил стянуть свои войска ближе к границам с Украиной.

Возможная блокировка платежных систем VISA и Mastercard, а также отключение от SWIFT не станут смертельным ударом для России, а скорее психологически болезненным для многих влиятельных россиян. Но Путину не будет что сказать им в ответ, он в ситуации цугцванга.

Об этом и не только в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Далее приводим его прямую речь.

Много говорят о возможном наступлении России на Донбассе. Вижу в нем для Кремля одни минусы и практически никаких плюсов. Не понимаю, какие задачи можно решить путем нападения. Эта кампания не будет популярной, да и нет у Путина сейчас задачи поднимать свой рейтинг – он только что "успешно справился" с Навальным, до того была "усмирена" Беларусь, на подходе спокойные и инерционные выборы в Госдуму. Зачем тут рисковать и раскачивать лодку?

Реальная причина происходящего в том, что в Москве все друг друга убедили в решении Украины перейти в наступление. Там считают, что это Киев решил "забить" на "Минские" и прочие соглашения, и только ждет хорошей погоды, окончания весенней распутицы, чтобы устроить военную операцию.

В Москве знают о слабом военном состоянии "республик", о том, что наиболее дееспособные бойцы либо зачищены, либо уехали на деньги Пригожина воевать в жаркие страны, и поэтому боятся, что подобная операция ВСУ может быть успешной и всячески запугивают Украину. Мол, если вы что-то предпримете, то Россия готова перейти в наступление. В конечном итоге, такая тактика уже срабатывала во время аннексии Крыма, тогда в Киеве не решились сопротивляться. Москва считает, что издержки от того, что мир будет говорить о готовящейся агрессии меньшие, чем те, которые возникнут, если Украина добьется военной победы над "республиками".

Касательно якобы давления России на США, то никто ни с кем не ссорится. В Америке к власти пришел более мягкий и дружественный к России режим, чем было до того. Все эти заявления (имеются в виду заявления Байдена, что Путин – убийца) – это просто заявления, риторика. Практика – это поиск компромисса по вопросу "Северного Потока – 2", вероятность сокращения военной помощи Украине, быстрое продление СНВ-3 и регулярные разговоры Байдена и Путина.

На самом деле, гораздо более интересно наблюдать геополитические маневры Турции. Это единственная страна, которая предпринимает политические шаги не на уровне каких-то личностных интересов отдельных политиков или сиюминутных высказываний, а у которой есть долгосрочная и продуманная политика.

Турки последовательно играют на обострение по всему периметру своих интересов, чтобы повышать свое собственное лидерство. Им это удается, мы это видели: Карабах, Сирия, Ливия, Кипр, Ирак, пантюркистский союз в Центральной Азии… Для них горячая точка в Украине – еще один фронт торговли с Путиным за свои интересы в регионе, еще один способ поднять свой геополитический вес.

Ведь ничего такого нового Эрдоган Зеленскому не сказал, кроме того, что поддерживает желание Украины вступить в НАТО. Но учитывая маргинальное положение самой Турции в НАТО, это заявление стоит рассматривать как заметную перчатку, брошенную не только России, но и Германии с Францией.

Турки постоянно наращивают военные поставки в Украину, особенно беспилотников, плюс риторика относительно военных кораблей, что пропустят, а что нет – вот это Москву, конечно, раздражает очень сильно. Кремль думает, что на это надо реагировать.

В тоже время сегодня закрытое авиасообщение и отмена чартерных рейсов – неприятность больше для россиян, чем для турок. Да, российские туристы – важнейшая тема в Турции, но в данный конкретный момент это не будет играть уж слишком большую роль, как это было бы обычно. В разгар эпидемии коронавируса, у самих турков много ужесточений, локдаунов и ограничений, туристический поток и так снизился.

Это не тот случай, как было в 2018 году (тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший ее воздушное пространство. – Ред.). Вот тогда закрытие авиасообщения между странами действительно было неожиданным и повлияло на очень многих туристов. А сейчас пассажиропоток сам по себе намного меньше и многие психологически готовы к разного рода ограничениям.

Кремль при Путине никогда не был силен во внешней политике. Но на фоне всего остального беспомощного мира, он выглядит ого-го. Хотя сейчас Путин подустал, постарел, эта усталость видна, и чем дальше – тем она будет заметна больше.

Даже вот это решение стянуть войска к границам с Украиной… Для Путина сам этот факт приводит к внешнеполитическим потерям. Весь мир хватается за голову, начинаются проблемы по переговорам по разным проектам… Куча всякого геморроя и непонятно, зачем.

Пошли вновь разговоры о блокировке VISA и Mastercard, отключении системы SWIFT. Это все, конечно, не смертельно, но психологически будет болезненно. Многие непоследние люди в стране опять начнут задавать вопросы, зачем Кремль все это делает и во имя чего дразнит гусей. Понятного непропагандистского ответа у Путина на это нет, он в ситуации цугцванга.

С другой стороны, не сделать этого, с точки зрения Кремля, – большой риск, что семилетняя война на Донбассе может закончиться военным поражением, чего Москва себе позволить не может. Из двух зол они выбирают то, что считают для себя меньшим.

Но такая ситуация, когда руководство такой большой страны, как Россия, уже не управляет ходом событий, а лишь выбирает, как минимизировать ущерб, не может продолжаться вечно. Это разрушает систему изнутри, заставляет элиту нервничать, а народ – смотреть по сторонам в поисках более комфортной альтернативы. И рано или поздно она появится, какие бы ни были цензурные меры на телевидении и какими бы ни были репрессии на улицах. Но не уверен, что нам она понравится…