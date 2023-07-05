Пригожин прибыл в Петербург и забрал изъятое у него оружие, в том числе пистолет от Шойгу – СМИ

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 4 июля прибыл в Санкт-Петербург. Там в здании Управления ФСБ он забрал изъятый арсенал, найденный при обыске в его доме

Видео дня

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что к Управлению ФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном проспекте подъехали БМВ 7-й серии и сопровождавший его "Ленд Крузер" с охраной.

Кортеж припарковался возле дома номер 25 по Шпалерной улице. С заднего сидения БМВ вышел Пригожин и и вошел в приемную.

Также известно, что за несколько часов до этого главу наемников официально пригласили для возвращения ему оружия, обнаруженного во время обысков 24 июня и изъятого в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль" округ Лахта – Ольгино, Приморский район Петербурга.

Так, 4 июля Пригожину якобы вернули два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка", несколько ружей и пистолетов.

Вернули главе наемников и самый статусный предмет в этой коллекции – именной пистолет Glock. Пригожин получил его в награду от министра обороны РФ Сергея Шойгу до всей критики, которая пошла со стороны главы ЧВК из-за "СВО".

Пригожин быстро справился в управлении и когда он вышел, охрана вынесла винтовки и сложили их в автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля, Пригожину уже были возвращены 10 миллиардов рублей, которые нашли в "Газели" во дворе отеля "Дворец Трезини" и в минивэне на подземной парковке отеля "Ривер Хаус". Также известно, что получал их по доверенности его водитель.

Общая сумма контрактов, которые Россия заключила с ЧВК "Вагнер" и холдингом "Конкорд" Евгения Пригожина, составила 858 млрд рублей. После чего "Конкорд" "оказал услуги" государству на сумму 845 млрд рублей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что спустя полторы недели после неудавшегося госпереворота "вагнеровцев" министр обороны РФ Шойгу осмелился его как-то прокомментировать. После того как ручной чиновник Кремля назвал причиной прекращения мятежа "личную преданность российской армии", он нарвался на критику даже самых зазомбированных граждан.