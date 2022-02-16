Пользователи Google Maps нашли в России 'самое депрессивное место в мире'

Среди огромной территории Российской Федерации обнаружили "самое депрессивное место в мире". Им оказалась местность в Красноярском крае, где в прошлом размещался исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа.

Его показали на картографическом снимке в Reddit, а пользователи Google Maps установили связь с тем, что именно там когда-то было. Этот факт ужаснул многих пользователей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на снимках с координатами 69°24'19° северной широты и 87°38'57° восточной долготы видны выемки, где в кучах серого щебня лежат разобранные здания. Метка указывает на часть одного из самых загрязненных городов мира – Норильска в Краснодарском крае РФ.

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Онлайн-"детективы" отметили, что ранее там был исправительно-трудовой лагерь Норильлаг.

"Вы даже можете увидеть горнодобывающий комплекс, соединенный с лагерем дальше на запад. Хороший улов", – указали они.

Один из пользователей, узнав историю происходивших там ужасов, подчеркнул: "Это одно из самых депрессивных мест, которые я когда-либо видел".

Норильский лагерь был одним из ужаснейших ГУЛАГов (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения) Советского Союза, где заключенных заставляли строить комплекс и добывать медь и никель.

Лагерь в Норильске действовал с 25 июня 1935-го по 22 августа 1956 года. За всю его историю в нем работало более 400 тысяч узников, из которых 300 тысяч – политзаключенные.

Лагеря принудительного труда были созданы по приказу Владимира Ленина, прежде чем достигли своего пика с приходом к власти диктатора Сталина в начале 1950-х годов.

Считается, что в системе ГУЛАГа было более 30 000 лагерей, в которых свыше трех процентов советского населения находились в заключении или в ссылке. Тысячи из них погибли в нечеловеческих условиях.

После смерти Сталина в 1953 году заключенные протестовали против ГУЛАГа в течение 69 дней, в результате восстания погибло более 1000 человек. Его закрыли в 1957-м, когда была ликвидирована большая часть системы ГУЛАГа.

Как сообщал OBOZREVATEL, было опубликовано исследование о том, как женщины становились палачами в концлагерях нацистской Германии. Например, в лагере Равенсбрюк, где они издевались, избивали и пытали таких же, как сами, представительниц прекрасного пола. После войны многие из них были казнены, о жестокости некоторых даже написаны книги и сняты фильмы.