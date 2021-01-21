Как женщины становились палачами в концлагерях нацистской Германии: исследование. Фото

В Германии в период Второй мировой войны, когда мужчин массово отправляли на фронт, тысячи женщин в погоне за финансовой независимостью соглашались на работу в концлагерях. Там они издевались, били и пытали таких же, как сами, представительниц прекрасного пола.

Большинство начинали "карьеру" в одном из первых крупных концентрационных лагерей для женщин в эпоху национал-социализма Равенсбрюк. После войны многих из казнили, о жестокости некоторых даже написаны книги и сняты фильмы. А сам Равенсбрюк сегодня стал мемориальным комплексом в память о замученных узниках. Исследования о "хрупких" надзирательницах-палачах опубликовало ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 1940-х в немецких газетах нередко публиковали объявления о "перспективной работе" для молодых и здоровых женщин на благо государства и в военной сфере. Немкам обещали хорошую заработную плату и бесплатное питание, а еще проживание и одежду.

"Работа для здоровых женщин в возрасте от 20 до 40 лет на военном объекте", – говорилось в одном таком объявлении на страницах газеты 1944 года. Правда, без уточнения, что обещанная одежда будет формой войск СС, а тем самым объектом – лагерь смерти.

Факты о Равенсбрюке:

был крупнейшим концлагерем для женщин в нацистской Германии, известный также как Женский Ад;

в заключении здесь находились более 120 тысяч узниц со всей Европы. Из них многие были борцами сопротивления или оппозиционерами. Еще некоторых считали просто "непригодными" для нацистского общества – это еврейки, лесбиянки, работницы секс-бизнеса или беспризорные;

погибло в этом концлагере в 80 км к северу от Берлина по меньшей мере 30 тысяч женщин. Одни были убиты газом, других повесили, заморили голодом, еще некоторые умерли от различных болезней или работали на территории до самой смерти.

"Они были ужасными людьми. Им это нравилось, видимо, потому, что это давало большую власть над заключенными. С некоторыми очень жестоко обращались", – рассказывала 98-летняя Сельма ван де Перре из Лондона, которая когда-то была участницей еврейского сопротивления Нидерландов и попала в Равенсбрюк как политзаключенная.

Факты о надзирательницах в Равенсбрюке:

в среднем 3500 женщин в Германии были охранниками в различных концлагерях, но эту деятельность начинали именно в Равенсбрюке. Впоследствии часть перешла в лагеря смерти Аушвиц-Биркенау или Берген-Бельзен;

многие происходили из бедных семей, рано покинули школу и не имели карьерных возможностей, поэтому соглашались на подобную работу, которая давала комфортные условия проживания и финансовую независимость;

кроме этого, немало претенденток на такие должности с детства воспитывались в нацистских молодежных группах и действительно верили в идеологию диктатора Гитлера;

много надзирательниц жестоко обращались с заключенными – били, пытали и убивали. Те же давали им прозвища – "кровавая Бригида", "Анна-револьвер", называли монстрами и тому подобное.

"Это было привлекательнее, чем работа на заводе. Они чувствовали, что поддерживают общество, делая что-то против его врагов", – пояснила директор мемориального музея в Равенсбрюке Андреа Генест.

На месте шатких деревянных казарм концлагеря, где когда-то жили заключенные, осталось только каменистое поле. При этом здесь уцелели восемь крепко построенных, "привлекательных вилл" с деревянными ставнями и балконами – нацистская версия средневековых немецких коттеджей 1940-х. Там жили надзирательницы, некоторые и вместе с детьми. С балконов их дома открывался вид на лес и красивое озеро. Однако из спален они также видели цепи закованных в кандалы заключенных и дымоходы газовой камеры. Хотя женщины считали время, проведенное здесь в должности охранников, "самым красивым в своей жизни".

Документальные записи свидетельствуют, что некоторые работницы покинули Равенсбрюк, как только поняли суть своей работы. И их отпускали без всяких последствий. После войны из тысяч надзирательниц СС к суду привлекли только 77, но немногих из них осудили. Женщины притворялись глупыми помощницами, что было запросто сделать в патриархальной послевоенной Западной Германии. Затем большинство никогда не говорили о своем прошлое, они вышли замуж, изменили имена и "растворились" в обществе.

Некоторые, все же раскрывая себя перед прессой, признались, что не считали свою жестокую работу ошибкой. Так же и в книгах или фильмах таких надзирательниц концлагерей иногда изображают действительно жестокими монстрами, а порой называют просто жертвами нацистского режима.

Женщины, которые выжили в Равенсбрюке или других лагерях смерти в нацистской Германии, ежегодно приезжают к мемориальному комплексу в одноименном поселке в местности Мекленбург на северо-востоке страны. Вместе с ними – родные тех, кого здесь пытали и убили, а также просто неравнодушные люди. Они участвуют в мероприятиях по чествованию памяти жертв, чтобы преступления, совершенные здесь, не были забыты.

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