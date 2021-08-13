Крым не часто балуют вниманием Москвы, он преимущественно отсутствует в федеральной информационной повестке. "Мавр сделал свое дело, мавр может уйти". Объясняется это тем, что положительных информационных поводов для российской власти полуостров дает мало, отсюда основном идет негатив: задержание и аресты, конфликты и катаклизмы. А заявления "денег нет, но вы держитесь" Медведева или спасатели, которые плавают за лодкой с Аксеновым, уверенно стали мемами для насмешек.

Вспоминают о Крыме только тогда, когда надо "взбодрить" российский патриотически-шовинистический электорат.

Так случилось и сейчас: "крымскую карту" снова достали накануне выборов в Госдуму. Поскольку Кремль захотел повторить трюк с ростом рейтинга Путина после оккупации полуострова, перенеся теперь его на партию "Единая Россия".

Поэтому глава МИД Сергей Лавров, возглавляющий вместе с министром обороны Шойгу список партии власти, приезжал в Крым реанимировать ностальгию.

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Причем, реципиент этого визита был совсем не избиратель в Крыму, а электорат в материковой России. Крым нужен Москве лишь как площадка, чтобы гнать свою пропагандистскую пургу на Россию. Потому что там и электората больше, и его обхаживают другие политические проекты, с более радикальной повесткой и с экс-боевиками в своих списках.

Именно поэтому #Лавров говорил о прошлом, а не о будущем Крыма, "продавая" крымчанам "тухлую рыбу вчерашнего дня".

Он традиционно вспоминал о "кровавом вооруженном перевороте" в Киеве, и о злобных украинцах, которые обещали "выгнать русскоязычных из Крыма", и о "пещерных националистических инстинктах украинской власти". То есть обо всем том, о чем регулярно говорят на рос.ТБ и хорошо воспринимается российским электоратом.

Да и критика Лаврова саммита "Крымская платформа" - это хороший знак для Киева. Поскольку подтверждает, что Москва воспринимает его как серьезную угрозу, которая подрывает легитимность российской оккупации полуострова в 2014 году.

В целом, визит Лаврова в Крым и его высказывания лишний раз подтверждают, что у Крыма нет будущего с Россией. Ведь Москве нечего предложить крымчанам, кроме как оставаться бесправной обслугой военной базы, в которую превратили весь #Крым.

Другими словами - оставаться заложниками, которые должны смириться и наконец полюбить своего насильника.

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