Получили по 2,5 года колонии: в РФ бросили за решетку двух военных, отказавшихся воевать в Украине

Два жителя российской Камчатки, призванные на войну в Украину в рамках "частичной" мобилизации, объявленной Кремлем, отказались от выполнения преступных приказов. В результате суд отправил их в колонию на 2 года 6 месяцев, как дезертиров.

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Об этом сообщило издание Сибирь. Реалии. Александра Степанова и Андрея Михайлова признали виновными в неисполнении приказа командования в период мобилизации.

Отмечается, что указанные мужчины совсем не единственные, кто отказывается идти воевать с преступными целями. С сентября 2022 года по конец апреля 2023 года в российские военные суды поступило 1064 уголовных дела в отношении военных, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали.

В результате диктатор Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ. Он увеличил тюремные сроки за оставление места службы и дезертирство в условиях боевых действий и мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте мобилизованные жители Белгородской области, которые оказались на передовой на Донбассе, не хотели воевать под командованием так называемой армии "ДНР". После того как их подразделение понесло большие потери, "мобики" отказались идти на штурм позиций ВСУ.

Впервые реальный срок за отказ от участия в "СВО" получил житель Камчатки в декабре 2022 года. Его приговорилик 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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