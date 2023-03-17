'Полноценной победы не будет': на РосТВ устроили жаркий спор о войне с Украиной и вспомнили о переговорах. Видео

В российских пропагандистских шоу заговорили о том, что Россия не способна победить Украину. Следовательно необходимо умерить агрессивную риторику и начать призывать к мирным переговорам.

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В противном случае Россия потеряет еще сотни тысяч своих солдат, и это никак не приблизит государство-агрессор к "полноценной победе". Фрагмент пропагандистского эфира опубликовали в одном из Telegram-каналов.

"На ТВ отказались побеждать. Бурные обсуждения СВО, видимо, всем надоели даже на телевидении. Например, в эфире НТВ уже открыто предлагают "прекратить подстрекать к активизации военных действий". Более того, заявляют – "полноценной победы не будет". Где-то за сердце схватился один Соловьёв. Видимо, среди приглашенных экспертов в студии оказались те, кого санкции всё-таки не укрепляют", – иронизируют авторы канала.

Спор в эфире пропагандистского шоу вспыхнул между российским политологом Геворгом Мирзаяном и депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

Когда Мирзаян в очередной раз взялся толкать "пламенные речи" о том, как Россия разгромит Украину, Милонов не выдержал и прервал воинствующего завсегдатая российского телевидения.

"Геворг, вам персонально говорю: прекратите подстрекать к усилению военных действий", – заявил Милонов.

"Я буду подстрекать, потому что война должна закончиться победой", – ответил ему Мирзаян.

"Вы подстрекаете других людей, зная, что полноценная победа невозможна... Ужас заключается в том, что все равно придут к мирным переговорам и разграничительным линиям... Ну, так может сейчас надо к этому призывать? А не призывать, чтобы еще погибли сотни тысяч... Они все равно к этому придут. Ни одну, ни другую сторону сломить невозможно", – на повышенных тонах парировал депутат Госдумы.

И, судя по репликам, раздавшимся от других участников эфира, мысль о невозможности победы РФ после года полномасштабной войны посещает не только голову Милонова.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандистка Симоньян заявила о начале Третьей мировой и пожаловалась, что Россию хотят уничтожить.

"Мы должны быть к этому готовы: будут подлодки Украины, самолеты, все, что возможно, кроме ядерного оружия. Будут военнослужащие: украинские-то заканчиваются. Сначала наемные, а затем и действующая армия", – заявила пропагандистка.

По мнению Симоньян, выдуманные Россией "внешние враги" не успокоятся, пока РФ не будет уничтожена.