'Политическая цена' очень высока: в ISW дали прогноз, бросит ли Путин на войну против Украины срочников

В американском институте изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин не будет отправлять на войну в Украину россиян, которых призовут на срочную службу в армию страны-агрессора в рамках весеннего призыва. По мнению аналитиков, это может вызвать недовольства внутри страны, а глава Кремля слишком опасается за стабильность своего режима.

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Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном в пятницу, 31 марта. Аналитики уверены, что политическая цена отправки призывников на передовую в Украину слишком высока.

Вместо этого, диктатор отдает предпочтение отправлять на фронт резервистов, не смотря на то, что призывники могут воевать "более эффективно", считают в ISW. В частности, как говорится в материале, на это указывает тот факт, что в ответ на контрнаступление украинской армии на Харьковщине в сентябре 2022 году, Путин не задействовал призывников из призывных циклов весны этого же года.

Вместо этого было мобилизированы резервисты.

"Это решение указывало на то, что Путин отдает предпочтение мобилизации резервистов, а не призыву в бой, вероятно, по политическим причинам. Даже несмотря на то, что призывники, проходящие последние месяцы службы, могут сражаться более эффективно, чем гражданские резервисты", – пишут специалисты.

Также аналитики напомнили, что социальную напряженность в РФ вызвало использование Путиным призывников зимой-весной 22 года. Минобороны России даже публично поручило расследовать случаи отправки российских призывников в Украину 9 марта 2022 года ,что тогда было незаконным.

В Институте изучения войны также отметили, что заявления председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова о том, что страна-агрессор не будет призывать мужчин с оккупированных территорий, могут быть правдой.

В организации отметили, что начало весеннего призыва может сократить возможности России по обучению резервистов. Аналитики объяснили, что РФ имеет ограниченные возможности для обучения, и выделение их на подготовку призывников, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности обучать резервистов и "добровольцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, британские разведчики считают, что страна-агрессор Россия провалит план по мобилизации еще 400 тыс. "добровольцев" на войну в Украину. Вероятно, это будет принудительная мобилизация.

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