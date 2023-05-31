Пока Путин бомбит Украину: в Чувашии пациента везли на тачке к скорой, потому что водитель не рискнул ехать по хлипкому мосту. Видео

Пока Россия занята уничтожением украинских городов и сел, в российских регионах больных к каретам скорой помощи приходится в буквальном смысле тащить на себе их близким. Такой случай был зафиксирован, к примеру, в Чувашии.

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Там водитель "скорой" не рискнул ехать по бездорожью и хлипкому мосту, поэтому пациента к машине его родня и соседи везли на садовой тачке. Видео очередного позора "сверхдержавы" опубликовал российских блогер Анатолий Несмиян.

По его словам, местная прокуратура уже взялась за дело, вот только притянуть к ответственности могут не представителей местных властей, которые в документации рапортуют, что мост в полном порядке, а водителя "скорой", который побоялся свалиться в реку вместе с авто.

"Российская медицина. Безжалостная и беспощадная. В Чувашии пациента на тачке везут к машине скорой помощи, так как водитель не рискнул ехать по хлипкому мосту, к которому еще не так просто добраться. Местная прокуратура уже изучает вопрос, министерство транспорта Чувашии уже отрапортовало, что мост исправен, а 200 метров дороги к нему обязательно введут в строй - буквально уже вот-вот. Как только, так сразу. Но вряд ли это точечная проблема одного конкретного села", – пишет Несмиян.

Он не удержался от замечания, что между тратой миллиардов на войну против Украины и тем, что в Чувашии роль "скорой" исполняет садовая тачка, есть некая связь.

"Собственно к медицине здесь, конечно, вопросов нет. Она живет и работает в тех условиях, которые созданы. А они таковы, что проще штурмовать и стирать в пыль чужие города, чем решить задачу строительства обычной дороги в своем селе. Это явно дешевле даже одного аналогов не имеющего танка. Здесь и кроется ключевая проблема - одно дело, когда вы несете с собой новую и лучшую жизнь, другое - когда вы не в состоянии построить нормальную жизнь у себя и уничтожаете ее у других. Неудивительно, что желающих вкусить прелестей этой жизни как-то не очень много. Не в очередь, прямо скажем", – иронично охарактеризовал имперские потуги Кремля Несмиян.

Напомним, ранее стало известно, что легион "Свобода России" вербует тысячи россиян для атаки на Москву.

Как пишет The Times со ссылкой на представителей легиона, тысячи претендентов уже готовы готовы присоединиться к его рядам, поэтому добровольцы будут продолжать рейды через границу, пока сил не станет достаточно для атаки на российскую столицу.