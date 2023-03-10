Пока ЧВК ''Вагнер'' канючит оружие: в РФ на месте оборонного завода по производству снарядов решили построить новый ЖК

В России распродают на металлолом завод "Сибсельмаш" – бывшее крупнейшее машиностроительное и оборонное предприятие в Новосибирске и регионе. Нынешний собственник избавляется от цехов и оборудования для изготовления артиллерийских боеприпасов, а на месте предприятия в будущем планируется построить административно-жилой комплекс и технопарк.

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Материал об этом выпустило одно из новосибирских изданий. Telegram-канал "Сеятель ветра" отметил: это происходить в то время, когда Россия воюет против Украины, а владелец частной военной компании "Вагенр" Евгений Пригожин отчаянно жалуется на "снарядный голод".

Сообщается, что завод фактически уничтожается. "Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из комплекса зданий продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. Подобные станки в России не производятся. Также пущено на металлолом прессовое оборудование", – рассказали в статье.

Проблемы с финансами начались у предприятия еще в 2006 году. АО "Новосибирское производственное объединение "Сибсельмаш" было официально признано банкротом в 2012-м.

"То есть, российское руководство сначала методично годами уничтожало военные заводы, а потом решило развязать войну, понимая, что на ведение ее нет достаточно ресурсов и производить технику и боеприпасы просто негде.

В другой стране всех этих тувинских маршалов уже на вилы бы подняли. Но то в другой. А в России слабоумные Z-упыри радуются и требуют угнать на войну еще больше "мобиков", которые при таком снарядном голоде без поддержки артиллерии просто гарантированно погибнут без всякого смысла", – отметил анонимный автор "Сеятеля ветра".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военно-политическое руководство Украины просило у стран Европейского Союза поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов, заявило ранее издание Financial Times.

– ЕС предложит новый план обеспечения Украины боеприпасами, состоящий из трех частей. Первой частью этого плана может стать немедленная передача Украине боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

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