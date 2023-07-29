Подожгли церковь и отрезали палец таксисту: военные РФ, готовящиеся к войне против Украины, устроили террор в российском Мулино

В поселке Мулино в Нижегородской области России, военные государства-террориста, которых готовят к войне в Украине, терроризируют местное население. Они стали настоящим кошмаром для людей: в апреле солдаты подожгли церковь, а в июне отрезали палец таксисту.

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О "подвигах" будущих оккупантов на родной земле рассказало издание The Insider. В материале пояснили, что в Мулино находится самый большой в Европе учебный центр для артиллеристов. Также здесь из тысяч наемников был создан 3-й армейский корпус, который осенью 2022 года понес огромные потери под Харьковом, а весной 2023 года – под Бахмутом.

Но в российском поселке солдаты чувствуют себя более "уверенно" – беспрестанно пьют и буянят. Местные жителя просят власти ввести сухой закон и не выпускать военнослужащих из их частей, однако их врядли послушают.

Так, например, житель Мулино, таксист Аббас Али рассказал, как ночная поездка с военнослужащими чуть было не стоила ему жизни – в июне он согласился отвезти солдат из военной части в сауну в Дзержинске. По дороге автомобиль сбил лося, разбив лобовое стекло, в результате чего у одного из военных испачкалась форма, что привело его в ярость.

В результате таксиста на его же машине отвезли в лес, избили и отрезали палец, хотя обещали и вовсе убить. Мужчина получил переломы ребер, сотрясение мозга, повреждение легкого и множественные гематомы. Солдаты пригрозили ему "грохнуть", если таксист заявит в полицию.

Однако всех четверых солдат задержали почти сразу. Хотя СМИ боялись писать о том, что все преступники оказались военнослужащими, а как минимум один из них – 22-летний Денис Кожарин – недавно вернулся из Украины.

Украинский Telegram-канал "Радикальня" сообщил, что взломал страницу Кожарина в соцсети "Вконтакте" и опубликовал его переписку с двумя девушками. В ней военный рассказывал, как отрезал головы украинским военнопленным.

Даже не учитывая историю с таксистом, местные жители рассказывают, что женщины и дети избегают ходить в одиночку затемно, так как боятся пьяных военных, в первую очередь добровольцев, которые собираются на войну в Украину, и особенно – вернувшихся с нее.

Кроме того, в поселке постоянно случаются и смерти самих солдат. Например, в октябре 2022 года тут погиб 45-летний мобилизованный, которого даже не успели отправить в Украину. Несчастный случай произошел на учениях на полигоне. В документах говорится, что он погиб из-за множественных переломов, а в качестве причины указано "сжатие между объектами". Сын погибшего считает, что мужчина "попал в пространство между дулом и броней танка… Но вся правда известна только офицерам".

Еще один военнослужащий, контрактник из Челябинска, погиб в Мулино 23 февраля 2022 года – якобы отравился суррогатным алкоголем. Но мать погибшего считает, что сына отравили антифризом, так как он мог рассказать об издевательствах в армии.

А вот солдаты срочной службы, как утверждают местные жители, в ночь на 7 апреля подожгли в поселке небольшую церковь – храм Великомученика Георгия. Не очень понятно, как загорелся алтарь, – возможно, выпитого алкоголя солдатам не хватило, чтобы согреться. Один из них был настолько пьян, что не проснулся и погиб в огне.

При этом все ЧП с участием военных власти скрывают, ограничиваясь в лучшем случае сухими формулировками без деталей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Самарской области очередной зэк, попавший в ЧВК "Вагнер" из колонии, где отбывал наказание за убийство и причинение тяжких телесных повреждений, совершил новое преступление. "Вагнеровец", который вернулся с войны в Украине, похитил и жестоко избил 9-летнюю девочку;

– в одном из российских видеочатов россиянин рассказал о том, что был на войне в Украине. В частности, захватчик хвастался, что принимал участие в блокаде и оккупации Мариуполя, и цинично заявил о том, как без сожаления убивал украинцев в городе.