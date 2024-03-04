Подорвали опору: в Самарской области прогремел взрыв на железнодорожном мосту. Фото

В Самарской области РФ около 6:30 утра в понедельник, 4 марта, прогремел взрыв на железнодорожного мосту в районе Чапаевска. В результате повреждена опора, поезда остановили движение.

Как сообщают местные СМИ, неизвестные подорвали мост через реку Чапаевка на перегоне Звезда – Чапаевск. На место прибыли российские спецслужбы и саперы, территория оцеплена.

Поврежденными оказались металлоконструкции моста и ограждения, бетонная опора якобы цела.

Из-за ЧП были задержаны пассажирские поезда Москва – Орск, Москва – Самара, Москва – Самара и электричка Сызрань – Мирная. Часть составов встали просто у моста.

Пострадавших нет, начато расследование.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 марта в российском Екатеринбурге раздался взрыв на электроподстанции "Калининская", которая обеспечивает электропитанием сразу три военных завода.

– Представитель ГУР Андрей Юсов выразил уверенность, что ответственность за разрушение инфраструктуры в РФ лежит на властях страны-агрессора. Там есть граждане, не терпящие диктатуры и делающие все, чтобы освободить свою страну.

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