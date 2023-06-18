Ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге благополучно загнулся. Первоначально "русский Давос" затевался как важнейшее международное экономическое событие года в РФ, но неумолимо выродился в сходняк третьего сорта для локальной непритязательной публики. Под стать ее потребностям и все активности, имевшие место на ПМЭФ-2023. Квинтэссенцией мероприятия стали какие-то ряженые качки, а-ля любера, лопающие грелки и рвущие теннисные мячи под вопли певца ртом Shamana.Поскольку единственными потребителями всего контента с малой родины вождя-маразматика были забитые россияне, то акцент делался на разжигании националистических настроений. Причиной тому выступает полное отсутствие ресурсов для улучшения жизни электората и гарантирования ему минимальной безопасности. Как раз тут-то и кроется кащеева смерть.

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Панель, на которой выступал Путин, обнажила его неуверенность и мандраж. Только ленивый не говорит про путинскую отрешённость от действительности и существование в потёмках беспробудной пропаганды. Путин превратился в живое подобие нейросети "Жириновский", которому прихлебатели компонуют нарезки его старых речей ради заполнения информационного пространства забористым бредом. А как иначе охарактеризовать бульканье политического трупа, пригодного лишь для сеансов телевизионного гипноза и внушения?

Политтехнологическая команда Кремля хорошо понимает капкан, в котором сидит ее клиент. Путин тотально токсичен как вовне, так и внутри. На международном уровне разрушительное воздействие оказывает ордер международного уголовного суда. Все настолько плохо, что президент ЮАР Рамафоса, главенствующий в БРИКС, организовал целую миссию африканских "миротворцев", чтобы можно было хоть как-то ввезти военного преступника на августовский саммит группы в Йоханнесбурге. Но попытка, похоже, провалилась, и гаагский клиент остаётся трястись в бункерной зоне.

Но международная повестка для самой системы – цветочки, ягодки – внутрироссийский тупик. Проигранное по всем статьям вторжение в Украину катастрофически бьёт по вертикали с опасным лузером на вершине. На ПМЭФ Путин сквозь зубы заявил об отказе от всеобщей мобилизации, понимая его как приговор сейчас, перед грядущими выборами. Никакого российского патриотизма за пределами статистической погрешности не существует, а значит, толпы сметут режим, не желая подыхать.Проблема не только в ответственности, но и в мерзкой перспективе. Все понимают: если избрать Путина ещё на один срок, то уже буквально весной 2024 года произойдет беспощадная могилизация всего мужского населения.Продление мандата может трактоваться только как курс на эскалацию войны и никак иначе.

Важнейшим феноменом предвыборной гонки в России выступает сравнение Путина не с подконтрольными внутренними марионетками, включая Пригожина, а с геополитическим конкурентом – президентом Украины Владимиром Зеленским. Концептуальный выбор состоит между моделью махровой диктатуры и свободным миром. Очевидно, что данная битва Кремлём проиграна, а потому российский урод прибегает к последнему пристанищу подонков – пещерному антисемитизму глубинных россиян.Именно им сумеречный ублюдок адресует мантру про Зеленского как "позор еврейского народа", ссылаясь на неких друзей-евреев, не иначе, как Ротенбергов и иных своих генспонсоров.

Поднимая в России антисемитскую гойду Путин не только обнажает свое нутро, но и рушит модель "многонационального государства". Где гарантия того, что завтра какой-то иной народ не будет преследоваться? Подобно Сталину последних дней, Путин обостряет еврейский вопрос, чтобы ещё и полизать своим иранским друзьям.

Закономерно, что украинская и мировая еврейская общественность полностью опровергает путинский фашиствующий бред, называя Зеленского храбрым политиком, который ведёт справедливую борьбу за свободу Украины. А кто-то просто завистливый неудачник.