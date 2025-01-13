Поднялся огонь, валит дым: в российской Туле вспыхнул военный госпиталь. Видео

В Туле в понедельник, 13 января, вспыхнул пожар в военном госпитале ВДВ РФ. Огонь охватило верхний этаж здания, проводится эвакуация.

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Информации о пострадавших пока нет. Местные паблики распространили видео, на котором виден охваченный огнем и дымом госпиталь, расположенный на улице Советской, 15.

Известно, что он относится к 39-му отдельному медицинскому отряду "ВДВ".

На место прибыли пожарные и скорые. Улицу Советскую полностью перекрыли.

По данным СМИ, на 14:20 (15:20 по местному времени) огонь продолжает распространяться и перешел на крышу. Площадь горения достигла около 1000 квадратных метров.

Наблюдается сильное задымление. Эвакуированы 57 человек.

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