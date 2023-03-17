''Подлежит уничтожению'': в Кремле отреагировали на предоставление Украине МиГ-29 от Словакии и заговорили о новых ''бедах''

В Кремле в очередной раз заявили, что собираются уничтожать оружие и технику, переданные Украине западными партнерами. В этот раз путинских приспешников разозлила передача ВСУ истребителей Миг-29 от Словакии.

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По мнению кремлевского руководства, это подтверждает степень "вовлеченности стран НАТО" в войну, которую Москва до сих пор называет "конфликтом". В частности, такие слова прозвучали от спикера главы РФ Дмитрия Пескова.

"Это еще один пример того, как целый ряд стран – членов Североатлантического альянса повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт", – высказался он.

Пресс-секретарь Путина заявил, мол, поставка украинской армии такой техники "не может повлиять на исход СВО". При этом он утверждает, что шаги западных стран якобы могут "доставить дополнительные беды" для самой Украины и украинского народа.

Песков размечтался, что "вся эта техника" на фронте будет подлежать уничтожению российскими военными преступниками, воюющими против ВСУ.

"Все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении этого решения Словакии", – попытался пригрозить представитель Кремля.

Напомним, что Словакия отправит в Украину 13 истребителей МиГ-29 и часть зенитно-ракетных комплексов "Куб" советского производства. 17 марта правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии с Конституцией страны.

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