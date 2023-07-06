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Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине

Надежда Данищук
Новости России
2 минуты
1,0 т.
Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине

Российские силовики провели обыски в особняке и офисе вожака ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. В здании террориста обнаружили целый арсенал оружия, пачки валюты, слитки золота, поддельные документы, медицинский кабинет, а также личную "комнату для молитв".

Видео дня

Кадры обысков были опубликованы российскими пропагандистами в среду, 5 июля. В двухэтажном особняке Пригожина чего только нет – здесь "уживался" шкаф с париками и тренажерный зал, кувалда "для переговоров" и множество икон, куча оружия и фортепиано, бассейн, сауна, дорогая мебель и фото в рамке с отрубленными головами сирийцев.

Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине
Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине

На обнародованном видео видно, как российские силовики врываются во двор особняка Пригожина. На большом дворе есть собственная вертолетная площадка.

В офисе много кабинетов с компьютерной техникой, актовый зал.

Кроме того, судя по кадрам, в особняке обнаружили ящики с оружием и патронами к нему, слитки золота, пачки валюты, поддельные паспорта.

Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине
Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине

В доме Пригожин устроил "личную церковь" с множеством икон, большим подсвечником и столиком для молитвы. Неизвестно, отмаливал ли он здесь свои грехи, или просто все это устроено для показухи.

Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине

Вместе с тем во время обыска в доме Пригожина была обнаружена фотография в рамке, на которой изображены отрезанные головы сирийских боевиков.

Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине
Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине
Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине
Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине
Поддельные документы и слитки золота: опубликовано фото обысков в Пригожине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ сообщили, что 4 июля Пригожин лично прибыл в Санкт-Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.

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