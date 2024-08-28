Подавился куском мяса: в России скончался полковник ФСБ, который 'засветился' в Сирии и на Кавказе. Фото

В столице России в Москве умер полковник ФСБ, начальник "отдела борьбы с терроризмом" и основатель ультраса ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. 50-летнего чиновника путинской спецслужбы карма догнала за ужином – он подавился куском мяса.

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Об этом сообщили росСМИ. Отмечается, что 25 августа во время еды ему стало сложно дышать. Полковника сразу доставили в больницу, но спасти не смогли. Причина смерти – механическая асфиксия.

Известно, что в 1990-х Еремин был одним из основателей футбольного ультраса. Фанаты называли его бескомпромиссным и прямолинейным, всегда "на острие фанатского насилия". В начале нулевых покинул околофутбольное движение и пошел служить в ФСБ.

Сеть уже разразилась шутками по поводу бессмысленной смерти кремлевского военачальника.

"Вот бы путлер так подавился чем-нибудь", "Умножили на 000", "Устранил сам себя", "И потом от России: "Это Украина его убила", "Жевать надо уметь...", "Кажется, карма начинает действовать", "Странное самоубийство", "Какая замечательная новость, пожалуй, киллер запихивал в глотку, подчищают ФСБешное дерьмо", – пишут пользователи сети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– дипломат Роман Бессмертный выразил мнение, что сотрудника ФСБ РФ Вадима Красикова, которого власти Германии отдали России в рамках обмена заключенными 1 августа, могут "убрать". Этот 59-летний киллер совершил несколько резонансных убийств в РФ, но сел в тюрьму в Германии.

– В Одессе задержан дежурный агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны и корректировал воздушные удары по городу. Им оказался 38-летний местный риелтор, уроженец Донецкой области.

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