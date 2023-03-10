Под Владивостоком партизаны легиона ''Свобода России'' сожгли боевой самолет Су-27: яркое видео

Под Владивостоком у российских оккупантов случилась "неприятность". Сообщается, что на авиабазе 22 гвардейского авиаполка ВКС РФ сгорел боевой самолет Су-27.

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Помочь российскому истребителю превратиться в объятую пламенем груду металлолома помогли партизаны. Об этом сообщает Всенародное движение Легиона "Свобода России", опубликовав переданное партизанами "зажигательное" видео (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным Легиона "Свобода России", под Владивостоком партизаны сожгли боевой самолет в ночь на 10 марта.

"Ничего не случилось" на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артём Приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк ВКС РФ. Объектом почти ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27. Авторы улучшения статистики ВСУ прислали нам соответствующее видео. Приморские партизаны?" – отмечено в сообщении.

На кадрах видно, как огонь по разлитому на земле горючему подбирается к самолету. Пламя охватывает сначала шасси Су-27, а после постепенно добирается до корпуса истребителя.

На яркие кадры авторы видео наложили пародийный "кавер" старой советской песни о летчиках. Российская группа "Ленинград" поет, что "Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушек? А девушек потом".

Напомним, ранее в Нацгвардии раскрыли подробности, как сбили в районе Бахмута вражеский СУ-25. Российский самолет прикрывал наступление пехоты оккупационной армии, которое противник проводил ночью. Когда он совершал маневр, заходя для нанесения ударов по украинским позициям, нацгвардейцы ударили по Су-25 из ПЗРК "Перун".

Самолет упал на оккупированной территории. Судьба пилота неизвестна.