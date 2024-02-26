Под Москвой загорелись склады: огонь охватил 2 тысячи кв. м

В стране-агрессоре России вспыхнул очередной пожар. На этот раз в городе Подольск под российской столицей Москвой горели склады.

Об этом сообщили пропагандисты РФ на своих страницах в социальных сетях. Также информацию подтвердили в пресс-службе МСЧ государства-агрессора.

Там заявили, что горели якобы складские помещения. Огонь охватил две тысячи квадратных метрах.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. В Подольске горит производственно-складское здание на 2 тысячах квадратных метрах", – говорится в сообщении МЧС РФ.

На месте очередного чрезвычайного проишествия работали пол сотни специалистов и 15 единиц техники.

Напомним, что в ночь на 24 февраля на территории РФ было неспокойно – пожар вспыхнул в Липецке на местном предприятии – Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК). Его якобы атаковал БПЛА. Россияне публиковали в сети видео, на которых можно увидеть и услышать пролет дрона.

А днем 19 февраля взрывы прогремели в Таганроге. Россияне пожаловались, что громкие звуки также слышали в ряде других населенных пунктов. В частности, взрывы было слышно и в районе Ростова-на-Дону.

Как сообщал OBOZ.UA, глава СБУ Василий Малюк отметил, что атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие объекты на территории РФ на треть сократили экспорт нефтепродуктов государства-террориста. Такие цели вполне законны для Украины.

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