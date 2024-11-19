Больше тысячи человек: с войны против Украины дезертировал целый полк 20-й мотострелковой дивизии ВС России

Из российской армии, воюющей в Украине, дезертировал практически целый полк одной из дивизий. Речь идет о 20 мотострелковой дивизии ВС РФ из Волгограда, из которой сбежали почти 900 контрактников и 150 мобилизованных.

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Среди чуть более тысячи дезертиров оказались и офицеры, в частности два подполковника. Списки российских военнослужащих, разыскиваемых за самовольное оставление части, опубликовало российское издание "Важные истории".

В распоряжении редакции оказались разосланные весной этого года командованием 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в регионы РФ письмо с просьбой помочь с розыском сбежавших с фронта военных. К письму прилагался список с указанием более тысячи фамилий контрактников, мобилизованных и даже срочников, сбежавших из этого российского подразделения.

"Данные о количестве дезертиров и так называемых "сочников" (самовольно оставивших часть) в российской армии официально не раскрываются. Опираться на статистику дел, возбужденных по статьям о дезертирстве и СОЧ, тоже полностью нельзя — до суда доходят далеко не все отказники. Список, оказавшийся в распоряжении "Важных историй", показывает настоящий масштаб бегства из российской армии во время войны. Только из одной дивизии сбежало больше тысячи человек, а всего в войне против Украины участвуют не менее двух десятков дивизий (точные данные засекречены)", – отмечено в публикации.

Список дезертиров насчитывает 1010 фамилий: 858 контрактников, 150 мобилизованных и два срочника. Среди них — 26 младших офицеров, один майор и два подполковника.

Журналисты "Важных историй" подтвердили, что список настоящий. Около 40 человек из него по состоянию на май 2024 года числились в базе федерального розыска РФ, еще около сотни упоминаются в приговорах гарнизонных судов по делам о самовольном оставлении части. Совпадений могло быть больше, если бы не практика объявлять в розыск по отдельным городам, а также заведения уголовных дел на дезертиров уже после их поимки – и то лишь в случае, если пойманный беглец продолжает отказываться возвращаться в часть и воевать дальше.

О реальном положении дел в российской армии свидетельствуют цифры из полученных редакцией "Важных историй" данных. Так, в 255 полку 20 дивизии только за первый месяц полномасштабной войны были ликвидированы 15 военных, 91 человека ранило. 151 военнослужащий "отказался выполнять боевую задачу и убыл из района боевых действий".

Журналисты добавляют: российские военнослужащие, с которыми они пообщались, утверждают, что 20 дивизия имеет дурную славу. Командование крайне плохо относится к личному составу, в подразделении практикуются жестокие избиения и внесудебные расправы над отказниками. Их удерживают в импровизированных тюрьмах, избивают и угрожают расстрелом за отказ вернуться на поле боя. Подобному прессингу подвергаются даже тяжело раненные оккупанты. Некоторые после "лагеря отказников" бесследно исчезают, семьи других получают "похоронки", а иногда – и изувеченные тела.

"Важные истории" поделились ситуацией лишь в одной из дивизий. Масштабы проблемы представить помогают обнародованные журналистами цифры: всего с начала полномасштабной войны в гарнизонные суды попало не менее 11,7 тыс. дел по статье о ‎самовольном оставлении части‎.

"Их число начало активно расти с марта 2023 года. В июле 2024-го оно достигло максимума — почти тысяча дел в месяц. На каждый рабочий день приходилось по 40 новых уголовок за самоволку", – добавили в издании.

Напомним, некоторое время назад стало известно, что на Донетчине оккупанты начали торговать "дезертирами", которые не хотят воевать за Россию.

Насильно мобилизованные в ряды российских оккупационных войск дончане бросают позиции и отправляются в бега. Проблема приобрела такие масштабы, что оккупанты назначили выплаты за "головы" отказников.