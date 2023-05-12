Блог | Почему Пригожин не будет альтернативой Путину
И снова срач по Пригожину.
Дескать, вот он старт президентской карьеры, вот она, альтернатива Путину.
Господа. Кратко и по пунктам.
- Пригожин – порученец (по буквам по-ру-че-нец). И он зависим даже не от Путина, а от Ковальчуков эпизодической поддержкой, от Сечина контрактами и поддержкой по Африке и от ещё нескольких персон.
- У этого персонажа есть непреодолимое желание "вырасти" в своём статусе. То есть либо вписать "институт ЧВК" в группу силовиков (с собой как смотрящим за процессом), либо стартануть в качестве одного из лидеров при создании политического проекта типа существовавшей ранее партии "Родина". То есть повторить путь Рогозина. Но это перспектива откроется лишь после 2024 (до выборов ещё далеко).
- Украина для него является именно трамплином для усиления политического статуса. Но база для существования его ЧВК – Африка.
- С частью армейских у него старая неприязнь, которая переходит и на личный уровень.
- Противодействие его росту осуществляется как раз в купировании "украинского трамплина". И, на всякий случай, стимулировании появлению альтернативы на африканском направлении.
- Но сам Пригожин, точнее его структуры (а это не только ЧВК – это медиа-группа, добывающие компании, группы полит-технологов, используемых при мягких операциях) нужны Путину. При этом, с точки зрения политики (на украинском и внутрироссийском направлении), нужен именно публичный раздутый медиа монстр, нагоняющий страха на часть своего и чужого населения.
Да, есть данные социологии. Но это данные "царь, бояре и опричники". Где на роль царя никто на данный момент не примеряется.
Поэтому давайте спокойно оценивать ситуацию и не комментировать каждое упоминание сего персонажа. Потому что:
– Цитирование в украинских СМИ выглядит, как минимум странно. Подумайте: впервые о том, что Пригожин не только "повар" вспомнили благодаря его работе на информационном поле. ТО есть то, что сейчас модно называть ИПСО. И цитируя товарища по нескольку раз на день, чьи тезисы мы разгоняем?
– Дополнительное упоминание на украинском поле лишь создаёт дополнительную базу для раскрутки Пригожина. И тут стоит вспомнить, что он НЕ БУДЕТ альтернативой Путину, и его резкие слова являются таковыми до тех пор, пока ему разрешают (рекомендуют) их произносить.
Пора быть немного спокойней и не бежать за каждой медийной конфеткой, забрасываемой из-за поребрика.
У меня всё. Спасибо.