Ихтамнет — неологизм, рожденный российско-украинской войной, войдет в учебники как обозначение войск РФ.

"Нас там нет" — орали россияне и московиты в Крыму, в Луганской и Донецкой областях, в Грузии, Сирии, Иране, Ираке. Десятки тысяч, если уже не сотни, свидетельств, фото-видео фиксации, документации, свидетельств самих военнопленных, граждан РФ, собранных нашей разведкой, СБУ, военными и переданными в военную международную прокуратуру.

И если в 2014-м мир с удивлением смотрел на Украину, кричащую "нас убивает Россия", то сегодня весь мир объединяется с Украиной, так как у мира нет сомнений в том, что убийца-насильник-террорист-оккупант РФ-Кремль-Путин-россияне.

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Ну, то, что РФ скрывала свою армию, агрессию и оккупацию Украины от мира, это понятно. Так и поступает любой преступник. Любой преступник скрывает следы своего преступления, но, не отказывает себе в удовольствии наблюдать за страданиями жертвы.

Удивительно другое — как Россия ихтамнетит в РФ. Удивились? Тогда идем дальше. 18 января 2022 года, в Городищенском районе Волгоградской области РФ танк Южного военного округа протаранил опору линии электропередачи.

Рухнувшая электроопора привела к обрыву проводов и без электричества осталось более 4 тысяч абонентов. 19 января руководство города записало видеообращение на имя руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой наказать виновных и компенсировать ремонт, на видео четко видно, как танк таранит опору линии электропередачи.

Следом выступил волгоградский фермер Аркадий Дудов, который заявил, что неоднократно жаловался на прохождение по его земле тяжелой военной техники, которая причиняет ему вред, так как наносит ущерб насаждениям.

Фермер уверял, что скандальный наезд танка на опору снова произошел на его участке рядом с СНТ "Яблочное" у трассы Волгоград – Ростов-на-Дону, но, сообщил, что постоянные инциденты с военными происходят по вине администрации Городищенского района, как результат незаконного согласования главой Городищенского района прохождения маршрута военной техники.

"Танкисты едут на боевых машинах, которые предоставляют серьезную опасность для любых видов промышленных и сельскохозяйственных объектов. Поэтому мы еще раз обращается к руководителю следственного комитета России Александру Бастрыкину. "Просим провести проверку собственными силами по поводу танкистов вблизи объектов сельского хозяйства, мы считаем полностью саботированной следственным комитетом Городищенского района Волгоградской области. Просим провести комплексную проверку и дать оценку всем в этой истории", — попросили в администрации Городищенского района Волгоградской области РФ.

И тут произошло чудо.

Цитирую: "В пресс-службе Южного военного округа поспешили пространно заверить, что уничтоживший опору на видео танк не принадлежат к волгоградскому гарнизону. Более подробных комментариев, объяснявших бы появление скандального видео, от военных не последовало. ЮВО категорично опроверг информацию, что это танк принадлежит ЮВО, вооруженным силам РФ.

В общем, "это не мы, нас там нет". Классика жанра!

Цитата: "Сведения о том, что танк врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП) в Городищенском районе Волгоградской области, из-за чего без света остались шесть поселков, не подтвердились", — сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), но в ЮВО людям пообещали вернуть электричество до пятницы, а так же порадовались, что военнослужащих от серьезных последствий спасла броня Т-72Б".

Танка нет, света нет, военнослужащих нет, но свет вернем, столб поставим, да и военнослужащие не пострадали от упавшей бетонной опоры, а это победа брони РФ, которой там нет!

Это не первый случай, когда военные РФ на своем пути громят все. В судах РФ находится 148 дел, связанных с ДТП, которые устроили мирным гражданам российские военные. 16 дел, где люди просят компенсацию за разрушенные танками дома. Ростовская и Волгоградская область потеряла 65% урожая из-за катания российских танков по фермерским полям, а так же в результате мародерства военных. Ну, еще куча пострадавших и погибших российских военных, которые гибнут под колесами своей техники, поездов, в пьяных драках.

Во всех случаях военные РФ отвечают одним и тем же — нас там нет!

Кстати, россияне реально ненавидят своих военных. И из-за постоянных пьяных дебошей и из-за уровня вождения. А еще очень переживают по поводу российской агрессии в отношении Украины, ведь наступая на Украину в порыве "страсти" русские снесут пару городов РФ. Шутка про "бомбить Воронеж" на РФ не шутка, а предостережение.