'По мирным не бьем': у Путина цинично рассказали о утренней атаке на Украину

Страна-агрессор РФ отрицает утренние удары 23 января по гражданским объектам в Киеве и Харькове. Если какие-то удары и были, они были нанесены "по киевскому режиму" и по неким "иностранным наемникам". Именно так уверяют в Кремле.

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По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, удары не наносились в ответ на якобы обстрел ВСУ. Ранее в оккупированном Донецке произошли взрывы на рынке; в гибели мирных жителей так называемая "власть" псевдореспублики обвинила ВСУ.

"Нет, это не ответ на обстрел ВСУ. Наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима", - подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля обвинил в продолжении войны украинского президента Владимира Зеленского. "Он вроде бы должен был уже понять, что надо делать, чтобы это все остановить, но он не хочет. Он вовсю пытается вернуть ситуацию, когда ему снова дают безграничное количество денег, но этого больше не будет", – считает россиянин.

По словам Пескова, требование Зеленского вернуть оккупированные территории Украины - это посягательство на российские территории. "Зеленский пытается делать такие, мягко говоря, абсурдные и нелогичные идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать претензии на нашу территорию. Невооруженным глазом видна несостоятельность всех этих потуг", - подчеркнул спикер российского диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 23 января запустила по Украине 41 средство воздушного поражения разных типов. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету.

Обстрел по Киеву привел к повреждению более 100 многоэтажных зданий, а также приостановил электроснабжение около 11 тысяч абонентов.

Во время атаки оккупантов раздавались взрывы в Харькове. В результате ракетного удара по региону пострадали дети. Кроме того, было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов русские террористы разрушили детскую санаторную школу. Был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. На месте теракта работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-под завалов разрушенного российской ракетой дома извлекли мужчину. Он рассказал, что под завалами еще находятся его жена и ребенок.

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