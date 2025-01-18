'По меньшей мере 10 точных прилетов': появились эксклюзивные детали атаки БПЛА на нефтебазу в Тульской области

В ночь на 18 января дроны-камикадзе атаковали нефтебазу в Тульской области РФ. Поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки.

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В ходе атаки были применены дроны украинского производства. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

По информации источника, на территории нефтебазы в Тульской области зафиксировано по меньше мере десять точных прилетов беспилотников. При этом даже местные чиновники не скрывают, что на территории нефтебазы произошло возгорание.

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