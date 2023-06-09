Планировал вступить в РДК: в Москве задержали известного экстрасенса. Фото

В Москве силовыми структурами была задержана группа людей по обвинению в предполагаемом сотрудничестве с организацией "Русский добровольческий корпус". Среди задержанных был также известный участник шоу "Битва экстрасенсов" по имени Дмитрий Буриков, известный также как Волхов.

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Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, Волхов якобы хотел выехать за пределы России, чтобы вступить в РДК.

"Силовики задержали в Москве подозреваемых в сотрудничестве с террористической РДК. Среди них оказался победитель 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Буриков (Волхов)", — сказано в сообщении.

Согласно сообщениям источников Волхов, по предполагаемой информации, планировал покинуть территорию России с целью вступления в "Русский добровольческий корпус".

Кроме того, в ходе обыска силовики обнаружили у задержанных различную символику, связанную с Третьим Рейхом, "неонацистскую" атрибутику, а также материалы, классифицируемые как "экстремистская литература", включая листовки, относящиеся к "Русскому добровольческому корпусу".

"Всю запрещенку изъяли вместе с телефонами и ноутбуками. Бурикова и остальных увезли на допрос", — отметили на канале.

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