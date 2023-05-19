Пионтковский назвал 'единственного человека, который может устранить Путина'

В России ситуация созрела для государственного переворота. Там все уже направлено не на наступление, а на то, чтобы прекратить войну, или как минимум заморозить конфликт, о чем постоянно начали говорить в эфирах российских пропагандистов. Скорее всего, кремлевского диктатора Владимира Путина просто устранят.

Видео дня

Сделать это может единственный человек – миллиардер Юрий Ковальчук. Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

По словам Пионтковского, сигналом для переворота станет контрнаступление ВСУ. А Путина свергнут для того, чтобы продать населению прекращение войны. Мол, "мы героически сражались, почти взяли Бахмут, но предатели нам нанесли удар ножом в спину".

В лучших традициях российской империи Путина уберут, накормив россиян очередной сказочкой, например о том, что Владимир Владимирович якобы плохо себя чувствует и отправился на длительное лечение "куда-то в древние тибетские монастыри Китая", иронизирует Пионтковский.

По мнению публициста, "подвинуть" Путина сможет единственный человек в РФ – это основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук. Он единственный среди российской "элиты", имеющий "яйца", отметил Пионтковский. По его словам, братья Ковальчуки никогда не были холуями Путина.

Что же касается владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, то его используют как инструмент, считает публицист. Поэтому Пригожину разрешили резко высказываться, заниматься антивоенной пропагандой и "захватывать" главнокомандующего.

Пионтковский напомнил, как Пригожин призвал российских солдат "повернуть штыки" против тех, кто навязал им эту войну.

"Порвите этих офицеров, и, собственно, идите на Рублевку – там основные враги, там олигархи, которые ограбили страну и втянули в эту войну", – процитировал публицист Пригожина.

"Пригожин нужен тем людям, которые управляют сейчас российской пропагандистской машиной. Им нужно убедить устами Пригожина, на том понятном русскому народу языке с матом, в том, что во главе армии предатели, которых нужно устранить. В общем Пригожин идеолог той "почетной ничьей" и остановки войны", – считает оппозиционер.

Пионтковский отметил, что наиболее парадоксальным является то, что Пригожина поддерживают все "Z-каналы".

"В каком-то смысле, он обманывает их своей такой агрессивной риторикой, подает им сигнал "я свой", а на самом деле он инструмент той партии реалистов, которые поняли, что война проиграна и решают важнейшую для себя задачу - как сохранить власть в проигравшей войну стране", – объяснил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что смерти российского диктатора Путина долго ждать не придется. Это случится "при нашей памяти" и приведет к распаду РФ.