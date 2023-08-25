Песков после атаки дронов на Москву назвал новую цель "СВО"

На этом этапе войны одной из целей преступной "специальной военной операции" в Кремле считают "защиту" России. Мол, для агрессора существует "террористическая угроза" со стороны Украины.

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Об этом высказался Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал 25 августа, после очередной неспокойной ночи в России из-за неизвестных беспилотников.

"СВО" проводится, в том числе, для исключения таких террористических проявлений со стороны Киева, как атаки дронов", – выдал представитель Кремля.

Также он сказал, что война против Украины "будет продолжаться, чтобы исключить в будущем" угрозу со стороны Киева.

Тот факт, что до начала полномасштабного вторжения никакие БПЛА Москве не угрожали, пресс-секретарь Путина проигнорировал.

Напомним: в ночь на 25 августа в Калужской и Тульской областях страны-агрессора прогремели взрывы. Над московскими аэропортами "Внуково" и "Домодедово" в очередной раз закрыли воздушное пространство и ввели план "Ковер".

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа беспилотники также заметили над территорией временно оккупированного россиянами украинского Крыма. Сообщается, что прилет был в районе села Перевальное, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой охраны Черноморского флота РФ.

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