Песков не смог ответить на вопрос, продлена ли частичная мобилизация в России: пришлось оправдываться

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметно растерялся, отвечая на вопрос журналистов о продолжении мобилизации в РФ. Ранее о продлении призывной кампании сообщили в администрации самого Путина, поэтому чиновник не смог подобрать слова, чтобы упредить потенциальное возмущение граждан.

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Слова Пескова опубликовали российские СМИ. Он продолжает настаивать на том, что российским мужчинам повестки не грозят.

"То число, которое планировалось, мобилизованных было обеспечено в рамках частичной мобилизации. И дальше начался призыв обычный на срочную службу", – спешно отрапортовал помощник диктатора – его "правая рука".

Однако уточняющий вопрос – мол, есть официальный ответ Кремля, где четко указано, что действие указа о мобилизации в России продолжается и сейчас, – заставил Пескова заметно нервничать. Он призвал прессу не торопиться с выводами и руководствоваться прямой речью президента РФ.

"Мне нужно будет уточнить. Я думаю, это, скорее всего, такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить, уточню и тогда проясню ситуацию. И я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление Путина", – невнятно пробубнил его спикер.

Напомним, тема всеобщей мобилизации россиян остается крайне щекотливой даже для самого Кремля. Причем Путин не особенно обеспокоен, как его слова будут трактовать, а также как Песков будет за них оправдываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны РФ намерены увеличить в течение трех лет численность российской армии до 1,5 млн человек. Сейчас она составляет 1 миллион солдат, а также 2 миллиона резервистов.

В ГУР Украины заметили, что под эти планы подпадают и жители так называемых элитных округов РФ, в том числе самой Москвы. Целевой аудиторией, которая вызывает наибольший интерес военкомов, являются мужчины 40-55 лет, проходившие службу в армии, а также имеющие определенные военные специальности.

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