Блог | Перспективы Пригожина
Нужно понимать, что группировку в 25 тысяч человек невозможно просто арестовать, разогнать или даже разбомбить. Поэтому нужны войска минимум в 60 тысяч для блокировки этой группировки. После блокировки нужно еще время, пока у них закончатся боеприпасы, а это пару недель точно, зависит от интенсивности боев и вагнеровских запасов. Пригожин это все знает.
Далее текст на языке оригинала.
Тому найбільш вірогідний наступний хід подій. Пригожин має чим швидше дійти до Москви, щоб закріпитись там. Блокувати його в Москві буде не можливо. Плюс вибивання такої групіровки зі столиці може зайняти багато місяців. Також в Москві він може захопити і боєприпаси, і техніку додатково. І триматись там дуже – дуже довго. Додатково, столиця є символом влади, якщо він закріпляється в столиці – то проголошує свої органи влади, які починають набувати певних легітимних рис для регіонів і армії. Відповідно, він ще й приросте підтримкою військовою. Смута набере обертів, і можна сказати, що Пригожин стане переможцем в ній, як свого часу Ленін.
В Кремлі – це знають, і готуються не дати йому ввійти в Москву. Якщо їм це вдасться, тоді буде сценарій наступний. Пригожин відкотиться до умовного Воронєжа чи Ростова, і там його блокують. Це не дасть йому підтримки. Ситуація затягнеться на кілька тижнів тривалих перемовин, але по факту Вагнер буде розгромлено, а Пригожин буде вбитий.
путін сьогодні зробив дуже велику помилку, оголосивши Пригожина зрадником. Зверніть увагу, що сам повар не критикував путіна, і залишав йому таким чином шанс піти з ним в кооперацію. По нормальному путін мав би викликати Пригожина, Шойгу і Герасимова, а потім з ними вийти на прес-конференцію. Це було найбільш логічно і вигідно для всіх. Натомість, путін відрізав Пригожину шлях назад, через якісь переговори. Очевидно, внутрішня ситуація зайшла задалеко. І я думаю, що з путіним дійсно не все добре, раз Пригожин наважився на переворот.
Найбільша поразка повара зараз – це медіа. Незважаючи на тривалу фінансову підтримку воєнкорів, вони виступили проти нього після заяви путіна. Медіа - це телеграф Леніна. І через брак підтримки він не може мобілізувати протестний і свій прихильний електорат.
Згоден з Гіркіним – наступні два дні критичні. Якщо Пригожин устоїть – влада відвернеться від путіна, не встоїть – його знищать.
Ну а нам що? Щоб ви там всі здохли тварі.
А ще в Москві головна кнопка їх країни. Ні не ядерна, телевізійна.