Взятие рашистами руин Авдеевки – плановая победа Путина перед Пеньковым днем. Теперь надо закидать ВСУ трупами по пяти направлениям – глядишь, и отступят. Сейчас как раз благоприятный для Кремля период: американский Конгресс в тупике, трамписты беснуются, Европа больше болтает, чем реально помогает. И даже давно обещанные F-16 появятся в воздухе не раньше лета. А ведь Авдеевку рашисты взяли, используя подавляющее преимущество в воздухе. Правда, теперь Украиной подписаны Договоры о гарантиях безопасности с Британией, Германией и Францией, а французы уже готовы поставить для испытаний на русских фашиках дроны-камикадзе нового поколения.

Это хорошо, но перелома в войне не обеспечит. Потеря Авдеевки заставила Европу не вздрогнуть, но нахмуриться: Путин подобрался еще ближе. Причинно-следственная связь очевидна: чем меньше помощи Украине – тем настойчивее Путин захватывает новые территории. Он хотел бы занять всю Донецкую область к 15 марта, а сразу после переучреждения – захватить всю Запорожскую и Харьковскую области. Но сверхзадача – это овладение Херсоном и Николаевом, Днепром и Одессой. Путин хочет все. Ради этого он переключит свою мясорубку на космическую скорость. Объявит новую мобилизацию и поставит под ружье до 3 миллионов мясных организмов. Такое количество Украине не переварить. И тут надо будет либо вмешиваться НАТО и открывать "второй фронт", либо союзникам Украины создавать антипутинскую коалицию и вступать в открытую войну с Россией. Путин втаскивает Европу в войну, реализуя свой план: "либо вы отступите перед моим желанием овладеть всей Украиной в обмен на то, что я вас, малохольных, не трону, либо мои звероподобные дикари порвут вас на кусочки. Им терять нечего, а вы – ссытесь. Их жизнь ничего не стоит, а ваша – чересчур завышена. Вот и посмотрим, насколько далеко вы готовы зайти в противостоянии с болотно-сортирной цивилизацией".

Контора, внезапно потерявшая лучшего агента, который в свое время профессионально оседлал остатки оппозиции и подчинил ее системе, быстро пришла в себя и сделала блистательный ход. Сложно сказать, какие ухищрения и аргументы при этом использовались, но вдова Навального – Юлия – уже заявила о своей готовности "подхватить знамя борьбы". Королёв просто так не сдается, и его рокировка с перевоплощением "безутешной вдовы" в "королеву оппозиции" заставляет признать: он, безусловно, – гроссмейстер. Столь быстрое превращение Навальной в значимую политическую фигуру наверняка потребовало максимальных усилий со стороны конторы: интеллектуальных и физических. Во-первых, надо было просчитать плюсы и минусы, во-вторых – совсем не было времени на презентацию, все надо было делать срочно. И вот уже в день официального объявления Навального мертвым Юлия появляется на Мюнхенской конференции, где двигает пламенную речь, после чего встречается – ни много, ни мало – с вице-президентом США Камаллой Харрис, а через день уже сидит по правую руку от главы евродипломатии Жозепа Борреля. Королёв презентует Королеву, вводя ее туда, куда сам Навальный и близко не был вхож. В данный момент ситуация для рокировки идеальна: Юлия имеет исключительно положительный бэкграунд. Она не участвовала в нацистских маршах и не зиговала, она – образцовая мать и любящая жена, пострадавшая от жестокости режима, она живет на Западе и разделяет общемировые ценности – чего ж вам больше? Прекрасная Россия Будущего, уже почти накрывшаяся медным тазом после смерти на сей раз не воскресшего Алешеньки, стала вновь розоветь, обретая черты лица Юлии Навальной. Вот вам, держите: и оппозиция, и родина-мать, как два в одном. Есть и еще один неоспоримый плюс для конторы: "женское начало", которое теперь можно будет эксплуатировать до бесконечности. В мировой политике женщины занимают все более значимое место: от Нэнси Пелоси и Камаллы Харрис до Каи Каллас и Анналены Бербок. А в пещере набирает силу движение "рассерженных жен чмобиков", которое тоже надо оседлать и пристегнуть к оппозиционной харизме. С какой стороны ни посмотри – одни сплошные плюсы для разыгрывания "дамской партии". Никакого токсичного прошлого – сплошной "зеленый свет" по всему многополосному политическому треку. Теперь главное – удержать неопытную Юлю от скандалов и неоднозначных высказываний, потому что повторения "бутербродной" риторики ей точно не простят.

К слову, об "оторвавшихся тромбах". Этот странный "тромбоз" поразил не только пещерную оппозицию, но и путинскую знать. Единственный сын главы "Роснефти" Игоря Сечина – 35-летний Иван Сечин – умер в коттеджном поселке "Европа" в подмосковном Красногорске. Иван Сечин работал в "Роснефти", занимая руководящую должность в компании с 2014 года, когда ему было 25 лет. И вот костлявая сволочь утащила сыночка на тот свет, не спросив позволения у, казалось бы, всемогущего папаши. Смерть Ивана Сечина наступила еще 5 февраля, и Сечин-старший запретил Бастрыкину расследовать ее обстоятельства, что может говорить о двух вещах. Либо это связано с передозировкой наркотических веществ, и с природой смерти все понятно, либо внутриклановая борьба ожесточилась настолько, что из-под ковра уже полетели лапы и хвосты. А значит, людоед Сечин будет мстить лично, подключив все свои карающие конечности. В период крысиного междувластия никто не может чувствовать себя в безопасности. А в том, что перерожденный Путин уже не будет прежним – никто не сомневается. Он будет в сотни раз злее, свирепее и кровожаднее. Война и только война гарантирует ему жизнь и власть. Значит, машина убийств заработает с беспрецедентной силой – как на фронте, так и в тылу.

В связи с перестраиванием оппозиционной повестки и подгонкой ее под ожившую "королеву" вместо умерщвленного "полубога", система, скорее всего, начнет избавляться от ставших ненужными "оппозиционных хвостов". Похоже, хомячков ждет прощание с ФБК, как отработанным проектом. А это значит, что с едоками типа Волкова, Милова или Албурова кураторы расстанутся без сожаления. В зону риска попадают и деятели информационного фронта – Венедиктовы, Латынины, Невзоровы и прочие ролевые пропагандисты, паразитирующие на оппозиционном поле. Зачистка неизбежна: до апреля на этой доске доживут не все. Сегодня для системы главное – переродить кремлевскую Крысу и дооформить Королеву оппозиции. Даже если ее партию будет играть уже не Королёв…

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