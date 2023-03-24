Перевал Дятлова: судмедэксперт заявил о связанных ногах туристов и признаках драки

Девять туристов из группы Дятлова, вероятно, были убиты на печально известном перевале. Об этом свидетельствуют следы, найденные на их телах и описанные судмедэкспертами.

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Такую теорию озвучил доктор медицинских наук, профессор кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Эдуард Туманов, пишет Mirror. Он, в частности, обратил внимание на состояние тела Игоря Дятлова, возглавлявшего экспедицию.

"Телесные повреждения, описанные в акте судебно-медицинской экспертизы Дятлова… дают основания предположить, что эти повреждения могли быть получены при самообороне", – заявил Туманов.

Он также провел эксперименты с манекенами, чтобы установить, как именно те или другие травмы были получены "дятловцами". Профессор убежден, что никаких признаков того, что имело место нападение животного или произошел какой-то природный катаклизм, нет.

"Дятлов. У него небольшие ссадины на лице, на выступающих частях лица, что позволяет предположить, что они могли быть получены в результате падения лицом в снег", – рассказал врач.

Он также отметил, что судмедэксперты, проводившие осмотр Дятлова, указали, что на его лодыжках обнаружены "ссадины и вмятины красно-коричневого цвета".

"Эти ссадины появились из-за того, что его ноги были чем-то связаны. Они были либо в наручниках, либо в кандалах, либо связаны какой-то веревкой, потому что на морозе веревка замерзает и становится достаточно жесткой", – пояснил Туманов.

Ссадины также были обнаружены на косточках пальцев. Это, по мнению профессора, может означать, что "он бился руками о что-то или об кого-то".

"Судя по всему, была борьба", – убежден Туманов.

По его версии событий, "дятловцы" пришли на место стоянки, разожгли костер и разделись, чтобы просушить одежду. В это время произошло нечто, что испугало их настолько, что они попытались взобраться на деревья. Профессор отмечает, что в судебно-медицинской экспертизе четко указано, что у туристов были травмы, соответствующие лазанью по стволу дерева.

Поэтому, по мнению Туманова, можно исключить версии о смерти от лавины, взрыва или использования какого-либо вида оружия массового поражения. Нападение животных также не вписывается в реалии, поскольку на телах погибших нет прижизненных повреждений, которые могли бы соответствовать нападению животного.

"Судя по хаотическому характеру повреждений, их разнообразию, можно предположить, что не было одного единого объекта, который бы нанес эти повреждения всем. Можно утверждать, что на них кто-то напал, кто-то без огнестрельного оружия, или, по крайней мере, не использовал его, без ножа, или не использовал его, все телесные повреждения были нанесены исключительно твердыми, тупыми предметами. Вероятно человеческой рукой", – резюмировал Туманов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал версию блоггера-конспиролога Валентина Дегтерева, согласно которой "дятловцев" могли убить советские власти, чтобы скрыть собственные секреты.

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