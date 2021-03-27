Акцию в поддержку Алексея Навального - объявил его штаб, пообещав объявить дату протеста, в случае если наберется пол миллиона человек. Это конечно не что иное, как перепись Людей, оставшихся в России, в результате путинского правления. Фактически стартовал подсчет все ещё позвоночных, с глазами, ушами, не уничтоженными мозгами, и самое главное с Совестью и все ещё Человеческим Достоинством… Это не просто призыв на митинг, а подсчет количества Венцов Творения, Человеков, а не электорального чекистско-олигархического планктона.

Как раз на днях вспоминал жуткое, хоть и весеннее, мандельштамовское:

И еще набухнут почки

,Брызнет зелени побег,

Но разбит твой позвоночник,

Мой прекрасный жалкий век!!!

Метафорический ряд оставленный поэтом, уничтоженным в сталинских лагерях, столь широк, что его можно использовать под описание колоссального количества событий нашей "гуманистической", безбожной, а значит бесхребетной, без каркасной, морально разваливающейся современности… Век с раздробленным хребтом, основой, опорой организма - разве это не жесткое, но честное описание многих нынешних реалий… Разве это не легендарная Ламарковская лестница, спуск человечества по которой, тот же Осип Мандельштам, фиксирует (в обратном эволюции направлении) среди современников?

Его Стихотворение "Ламарк" - Одно из лучших описаний деградации человека, тренда на упрощение, разложение, на спуск в планктон, в массу, в беспринципное. От "Венца Творения" на уровень одноклеточных, до массы зеленого болота, кишащего микроорганизмами.

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

Страшное описание исчезновения горячей крови, расчеловечивания Личности, то что я (в одной из своих проповедей) назвал Горлумизацией. Что-то подобное, деградирующему толкиеновскому существу, на уровень омерзительного слизняка из-за тяги к кольцу всевластия. Ровно это мы наблюдаем сегодня с россиянами, под воздействием путинского режима. В стихотворении классика, дальше следует исчезновение зрения… слуха… мозга… В конечном итоге - полное слияние с болотом… Абсолютное расчеловечивание… Разве это не про нынешний век…

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: природа вся в разломах,

Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,

—Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила

—Так, как будто мы ей не нужны,

И продольный мозг она вложила,

Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех, У кого зеленая могила

Красное дыханье, гибкий смех...

Именно это "Красное Дыханье" и "гибкий смех", в процессе этического разложения людей, я вижу в русской интервенции в мою страну, в событиях последних семи лет. Поэтому, считаю что в России, начата не просто акция в поддержку Навального, но (по большому счету) перепись Людей.. Тех кто ещё остался.. Это будет, отделение Человеков от тех кто по лестнице Ламарка, под чудные путинские хвалебные гимны, под шипение чешуйчатых Соловьёвых, клацанье клешнями ракообразных Киселевых, уже лишился этого высокого титула - Человек…

К кольчецам спустился, к усоногим, прошуршав средь ящериц и змей…

Акция Навального - Это отделение, тех кто остался Людьми, от особей, уже лишившихся слуха, зрения и частично мозга… От тех, у кого природа, под нарративы Скабеевых и Шариев

И продольный мозг она вложила,

Словно шпагу, в темные ножны.

Я оптимист и все таки надеюсь что в России, несмотря ни на что, все же найдется пол миллиона Человек! Как минимум я знаю некоторых, из моих друзей, кто точно не расстался с Достоинством и Честью.. Так что считаем вместе…

Интерактивная карта переписи Людей, оставшихся в России - здесь.