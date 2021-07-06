ВКУС ВИЛ (Л)

Читаю Шаламова – о том, как бывшие советские начальники и профессура, попав в лагерь, подбирали с пола еду и окурки. Не удивлен: в армии подбирал с пола куски сахара и ел с превеликим удовольствием. Очень, знаете ли, хотелось выжить.

Зэки обслуживали блатарей и унижались перед швалью? Так и я был готов целовать сапоги сержанту, который, после двух суток наряда, разрешил мне поспать в тепле несколько часов... Поставили бы перед буквальным выбором – может, поцеловал бы сапоги на самом деле. Когда речь идет о жизни, - какие претензии к заложнику?

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Но история с извинением ВКУСВИЛЛ меня озадачила. По мне, это почище окурков с пола и обслуживания блатерей.

Менеджерам грозила смертельная угроза? Вроде бы нет. Может быть, смертельная угроза нависла над бизнесом? Что, вот прямо до такой степени, чтобы публично и поименно извиняться перед гомофобами, - нанося, столь же публичное и поименное, оскорбление тысячам сограждан, виновных (как можно быть виновным только при фашистах и шариате) в своей "неправильной" сексуальной ориентации? В желании создать, не скрываясь, семью с тем, с кем ты хочешь ее создать…

Вот так все и сползает к фашизму. Именно так.

Не в Стерлигове же дело, и не в негодяях во власти, а в нашей реакции на негодяйство. В готовности нормальных людей настоять на нормальности своей нормы! Или – увы – в их готовности пойти на любую низость ради пресловутого процента прибыли (см. классическую цитату из Маркса/Спенсера). И в готовности остальных лечь ничком и промолчать в тряпочку.

Это очередное дно, которое, несомненно, будет еще пробито, потому что у низости нет дна.

Впрочем, что говорить о менеджменте ВКУСВИЛЛ, когда один из богатейших людей Европы, помявшись для виду, ложится под Путина со всем своим переименованным шампанским. По приятному совпадению, это случается в тот же день…

Было бы правильно, кстати, я считаю, заставить этого Бернара Арно еще и извиниться перед нами за что-нибудь. А он извинится, непременно. Куда ж он денется со своей нормой прибыли?

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