Перед полетом Пригожина его самолет смотрели покупатели: появились кадры из салона

За некоторое время до авиакатастрофы, в результате которой погиб главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, его самолет смотрели покупатели. Борт продавался за 5 млн евро.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. В сети появились кадры самолета перед роковым полетом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это видео сделано в 10 утра 23 августа на борту самолета, на который вскоре сядет главарь наемников Пригожин. Как оказалось, одновременно с полетами борт продавался за 5 млн евро. И двое потенциальных покупателей изъявили желание осмотреть самолет именно в тот день, когда на нем должен был лететь Пригожин", – пишут в источнике.

По данным росСМИ, "смотревшими" борт оказались представители российской авиакомпании "Русджет". В частности, в Шереметьево приехала председатель совета директоров компании Александра Юлина и технический директор Сергей Клокотов.

"Чтобы провести их в охраняемую зону, а потом на борт, покупатели были заявлены как пассажиры рейса. Они приехали в Шереметьево на Мерседесе и прошли рамки металлоискателей внутри. У техника с собой был только телефон, а у женщины сумочка. Осмотрев снаружи и изнутри самолёт (примерно с 9.30 до 10.30 утра), они спокойно покинули воздушную гавань. Вскоре в самолет зашли Пригожин, Уткин и др. В воздухе произошел взрыв", – отмечают в источнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW считают, что Путин почти наверняка приказал военному командованию в лице минобороны сбить самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Борт разбился в Тверской области РФ 23 августа, и росСМИ уже подтвердили гибель в авиакатастрофе главаря и заместителя частной военной компании.

Российский диктатор Владимир Путин официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кремлевский лидер назвал его талантливым бизнесменом и человеком "тяжелой судьбы".

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