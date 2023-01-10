В России по мере военных неудач нарастает борьба между группами влияния. В частности, между Евгением Пригожиным, которого называют основателем ЧВК "Вагнера", и силовиками. В РФ принялись перекладывают друг на друга ответственность, например, за Бахмут, который штурмуют несколько месяцев подряд. Город разрушен более чем на 60%, он постоянно подвергается обстрелам, но не сдаётся.

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На Бахмутском направлении воюют наёмники ЧВК "Вагнера", что, однако, не стало для них помехой обвинить Генштаб ВС РФ в собственных неудачах. 26 декабря в телеграм-каналах, связанных с частной военной компанией, появилось видеообращение наёмников к начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. "Начальник генерального штаба. Ты — пид@р и черт еб@ный... У нас нет снарядов, там парни погибают за нас, а мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды. Мы здесь под Бахмутом. Со всей украинской армией воюем. Где ты? Помоги нам наконец. Назвать тебя нечем, кроме одного слова — это пид@р! Когда пацаны гибнут, где вы все?" — сказали двое наёмников в камуфляже на камеру. Заочные пикировки были и ранее, но до подобных оскорблений не доходило. Ввиду этого некоторые российские военкоры заявили, что это провокация "украинских националистов". Но Евгений Пригожин к вечеру того же дня опроверг эту версию, сказав, что "националистов на том нашумевшем видео нет".

В ответ в Госдуме РФ призвали "поставить на место" ЧВК "Вагнера". "Как военный человек я считаю, что когда идёт война, критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. [Евгений] Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными — у него частная военная компания, а это незаконно. Да, они на нашей стороне, мы закрываем глаза, но это, повторюсь, незаконно", — в частности, сказал экс-командующий 58-й армией, председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА), член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

В кулуарах говорят, что Пригожин хочет, чтобы к ЧВК "Вагнера" относились уважительно как к гвардии, а начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу хотят использовать наёмников как штрафбат. Собственно, не только хотят, но и могут. "Вагнеровцы" находятся вне закона даже в самой России. В Уголовном кодексе РФ предусмотрена статья 359 "Наёмничество", которая сулит лишение свободы на срок от 12 до 18 лет за "вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наёмника, а равно его использование в вооружённом конфликте или военных действиях", а также на срок от семи до 15 лет за "участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях". Уголовную статью не отменили, несмотря на "заслуги" наёмников перед режимом. Это означает, что как сам Евгений Пригожин, так и его наёмники на коротком поводке — в Кремле могут в любой момент не только прикрыть компанию, но и отправить за решётку её участников.

Основатель ЧВК "Вагнера" пытается представить собственные штурмовые отряды как более эффективные, особенно в сравнении с регулярной армией, но на деле у него нет успехов, которыми он мог бы похвастаться. Более того, его наёмники постоянно встревают в неприятные истории. Например, 27 декабря стало известно, что в оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли восемь человек, в том числе четверо детей. Местная пресса писала, что семью ромов убили "вагнеровцы", которые хотели купить наркотики, но озвученная цена показалась им слишком высокой. Не исключено, что поводом для расправы стал также и этнический признак. А 1 января стало известно, что в Ростовской области разыскивают шестерых вооружённых "вагнеровцев", которые сбежали из учебного центра ЧВК во временно оккупированной Луганской области. Силовики разослали по региону ориентировки, жителей просили обращать особое внимание на людей в военной форме, а также соблюдать меры личной безопасности, так как все шестеро беглецов вооружены и крайне опасны. И подобных неприятных инцидентов пруд пруди.

Армия присягает народу, а частная военная компания — тому, кто платит. Для Кремля проблема только в том, что Россия находится в шаге от бюджетной катастрофы, в частности, из-за падения цен на российскую нефть. По итогам декабря, средняя цена российской нефти рухнула ниже установленного "ценового потолка" — до $50,5 за баррель. При таких ценах российские нефтяные компании будут едва сводить концы с концами. К тому же текущие цены на $20 ниже, чем заложены в федеральном бюджете. Компенсировать падение цены наращиванием объёма не получится, так что придётся идти на секвестр расходов, треть из которых планировалось потратить на армию и силовиков.

Ещё до секвестра в России рассматривают возможность ограничить компенсационные выплаты за лёгкие ранения и платить лишь в случае потери конечностей и иных серьёзных увечий. Ранений много, а денег мало, и уже сейчас участились случаи "утраты" в штабах документов, которые подтверждают право на получение "выплаты по ранению". Впрочем, урезание расходов коснётся не только регулярной армии, но и наёмников. Не исключено, что за последних возьмутся даже покрепче, ведь они как-никак ходят под уголовной статьёй.

Неудивительно, что на этом фоне в России обострилась борьба между ЧВК "Вагнера", Минобороны РФ и другими силовиками. Все активно сливают друг на друга компромат, вытряхивают "грязное бельё" и пишут доносы. Тот же Пригожин заявляет, что его "могут дискредитировать люди в погонах", "в основном, околовоенные", а также "некоторые люди с так называемой „Старой площади“ и других окологосударственных кабинетов". Круг его врагов расширяется — к ним присоединились чиновники администрации президента ("Старая площадь"). Удастся ли Пригожину проскочить между капельками — большой вопрос, и ему бы не Бахмут штурмовать, а спасать свою шкуру.