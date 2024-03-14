Патриарх Кирилл призвал раздать мигрантам в России паспорта и кинуть их на фронт

Главарь Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал прилагать больше усилий для "ассимиляции мигрантов" в РФ и выдавать им российские паспорта, чтобы "вместо одного утраченного гражданина получать двух новых россиян". Далее он планирует "благословить" этих людей "отправиться защищать новую родину" на войне.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Всемирного Российского Народного Собора. Таким образом, Кирилл обратился к священнослужителям и всем верующим в связи с предстоящими выборами президента России.

В заявлении, в частности, говорится о необходимости борьбы за "православную идентичность на нашей Русской Святой Земле" и собрании всех земель "Малороссии" для создания "Великого Православного Государства Российского".

"Особой святыней для нас является Крестное знамение, осените им каждого приобретателя российского гражданства и благословите его на поход за новую родину", – говорится в документе.

Подытоживая, Кирилл благословил "раба божьего Владимира на президентство".

Напомним, ранее Кирилл заявил, что страна-террорист Россия должна бороться с антихристом. Он цинично издал, что РФ должно возглавить сопротивление глобальному злу.

В сети ответили, что главными "антихристами" на планете являются кремлевский диктатор Владимир Путин и глава РПЦ. Также пользователи соцсети предположили, что речь патриарха Кирилла явно не обошлась без тяжелых наркотиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В России запустили очередную пропаганду, в которой цинично использовали якобы украинских военнопленных. В кремлевском ролике к "выборам" диктатора Путина их вынудили на камеру отказаться от паспорта Украины ради российского.

– Британская разведка сообщила, что Россия заставила почти три миллиона украинцев получить так называемые "паспорта РФ". При этом людей, отказавшихся от фейковых документов, агрессор будет считать "иностранными гражданами или лицами без гражданства".

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