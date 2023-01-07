Патриарх Кирилл, поддержавший войну РФ против Украины, назвал украинцев и россиян одним народом

Глава Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) снова назвал украинцев и россиян "одним народом". По версии Гундяева, украинский народ и население РФ, состоящее из почти 200 национальностей и насчитывающее около 14 млн мусульман, "вышли из Киевской купели Крещения".

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Также глава РПЦ заявил, что "разделил" этот "один народ" Запад, который "завидовал огромности России". Заявление Гундяева из интервью российским пропагандистам процитировала Русская служба ВВС.

Путая этническое определение "русские" и политическое "россияне", Гундяев, активно поддерживающий российское вторжение в Украину, в очередной раз заявил, что украинцы и россияне - "один народ".

"Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря. И эта огромность — она же всегда вызывала страхи, зависть у окружающих, и поэтому со стародавних времен внешние силы работали на то, чтобы этот народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой", – сказал он в интервью кремлевскому телеканалу "Россия 1".

Глава РПЦ также заявил в Украине сейчас предпринимается все для того, чтобы "в глазах украинцев русский народ, россияне стали другим народом". При этом, по мнению Гундяева, Россия, начавшая против Украины кровопролитную захватническую войну и пытающаяся стереть украинцев и их государство с лица земли - тут совершенно ни при чем.

Вспомнил Гундяев и о "православной церкви", единственным законным представителем которой в его представлении является РПЦ и ее сателлиты. Он заявил, что российские оккупанты в рясах должны делать все для того, чтобы украинцы и россияне не стали врагами. Как эта "обязанность" сочетается с тем, что РПЦ рьяно поддерживает захватническую войну России против Украины, оккупацию украинских территорий и убийства украинцев - Гундяев не уточнил.

К слову, отказ Кремля признать украинцев отдельным народом, имеющим право на самоопределение и формирование собственного государства, называют в числе основных причин развязанной Москвой войны в Украине, пишет ВВС.

Напомним, ранее Кирилл призвал к "духовной мобилизации" для примирения РФ и Украины. Благословивший убийства украинцев глава российской церкви назвал нашу страну и РФ "единым пространством Русской православной церкви".