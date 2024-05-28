Паспорт Мальты и вилла на Лазурном побережье: СМИ раскрыли резонансные подробности о подрядчике минобороны РФ. Фото

Российский бизнесмен Алексей Золотарев – владелец сразу нескольких компаний, в том числе "Транслома", эксклюзивного получателя военного металлолома от минобороны РФ. Несмотря на тесные связи с ближним кругом Владимира Путина и работу в интересах минобороны России, Золотарев до сих пор не попал ни в один западный санкционный список.

На это обратил внимание проект The Insider. Расследователи назвали Золотарева один из самых загадочных российских бизнесменов. К примеру, деловые издания, сообщая о предпринимательских успехах мужчины, даже не публиковали его фотографий.

"Годовой оборот его компаний достигает 200 млрд рублей, он крупнейший игрок на рынке утилизации металлолома, ведет дела с первыми олигархами страны, но при этом практически неизвестен", – указали журналисты.

"Транслом" россиянина получает от МО РФ лом черных и цветных металлов: пришедшие в негодность автомобили, БТР, танки, самолеты, вертолеты, оружие, боеприпасы и т. д. Их взаимодействие регулируется указом Путина от 02.08.2019 № 367, согласно которому минобороны вправе реализовывать весь лом черных и цветных металлов в адрес фирмы Золотарева без проведения торгов.

"Добиться таких нерыночных условий Золотареву помогли люди из ближайшего окружения Путина", – уверены расследователи.

Среди его бизнесов не только "Транслом", но и управляющая компания городской трамвайной сети в Таганроге "Синара-ГТР", поставщик запчастей для железнодорожных вагонов "Трансресурс" и другие.

The Insider выяснил, что Золотарев, его жена Мария и четверо детей в 2018 году получили паспорта страны Евросоюза – Мальты.

Кроме того, семья владеет роскошной виллой на французском Лазурном Берегу. На жену бизнесмена записана фирма во Франции Olivula, через которую ей принадлежит вилла в коммуне Гримо.

Как сообщал OBOZ.UA, в России арестовали генерала Ивана Попова, командовавшего 58-й армией РФ на Запорожском направлении в Украине. Он был отстранен от должности еще летом прошлого года после того, как выступил со скандальными обвинениями в адрес российского генштаба и открыто заявил о проблемах в армии РФ. Теперь оккупант обвиняется в мошенничестве.

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