Отправились воевать в Украину, но попали в ловушку своих командиров: ноу-хау армии РФ

Несмотря на громкие обещания, которые давал Кремль своим солдатам, все получилось с точностью до наоборот: большие выплаты и "защита семей" оказались циничной ложью. Военнослужащих армии РФ стали массово "кидать": записывать в дезертиры и лишать зарплат. Теперь их матери и жены безуспешно обивают пороги разных ведомств. Иначе как ударом бумеранга по военным преступникам это не назовешь.

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"Половину записали в СОЧ"

В армии страны-агрессора началась массовые задержки заплат. Воюющие против Украины оккупанты из 52 регионов РФ (среди которых контрактники, мобилизованные и "добровольцы") и члены их семей стали говорить о "беспределе".

Так, жена мобилизованного из Ивановской области рассказала, что ее муж не получал выплаты с февраля, а другим ее призванным знакомым платили в несколько раз меньше обещанного – всего по 7000–15 000 рублей в месяц (2100 – 4500 грн).

Некоторым военнослужащим армии РФ вместо 195 000 рублей (58 500 грн) в месяц на счета поступали намного меньшие суммы. Есть и те, кто уже три месяца воюет бесплатно, не получая ни копейки.

Интересно, что и доказать свое участие в войне оккупантам бывает проблематично, отмечает "Верстка". По словам российской правозащитницы Валентины Мельниковой, в 80% обращений в ее организацию военнослужащий прикреплен к одной части, а воюет в составе другой.

А чтобы сэкономить, в армии РФ пошли еще дальше: теперь военнослужащих массово записывают как "СОЧ" (самовольно оставили часть или место службы). Соответственно, никаких выплат дезертирам не полагается.

Ну, а если те погибнут, тоже неплохо: попробуй докажи, при каких обстоятельствах это произошло. Итог один: выплат за гибель семьям оккупантов тоже не будет.

"Долг" выполнил – все свободны

Родственники погибших оккупантов поголовно считают, что им все обязаны. А вот чиновники, в свою очередь, устали от многочисленных просьб – да и бюджет не резиновый.

Один из последних громких случаев произошел во Владимирской области РФ. Елена Курьякова с мужем живут в поселке Уршельский и являются единственными жильцами аварийного дома – всех остальных давно расселили в новое жилье. Супругам ранее предлагали два варианта, но они не подошли. В первом случае квартира была на четвертом этаже и без лифта, во втором – паре предложили "отжатую" квартиру, у которой есть законный владелец, просто связи с ним нет.

Сынок-оккупант Курьяковых погиб 14 января 2023 года. За преступления в Украине его посмертно наградили российским "орденом мужества". После этого его мать посчитала, что вопрос с жильем уже точно будет решен. Но не тут-то было.

Когда муж Курьяковой поинтересовался, как там дела с их переселением, глава администрации поселка Татьяна Ивлиева предложила, чтобы семья сама себе купила жилье, поскольку вот-вот получит выплаты за погибшего сына.

После этого разгорелся скандал. Узнав о ситуации, одни россияне стали негодовать из-за "жадных чиновников", другие возмущаться наглостью и жадностью родителей оккупанта.

Ясно одно: учитывая финансовый кризис в России, в ближайшее время подобных случаев будет больше. И если раньше добровольно подписывали контракт, например, жители депрессивных регионов, то теперь и этот стимул пропал. Большие выплаты в армии РФ остались в прошлом.