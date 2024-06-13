Кремль морщит шкуру: "Россия и Белоруссия вышли на второй этап учений нестратегических ядерных сил!" Бойся, врах, дрожи и причащайся! На деле же картофельному дятлу никто никаких ядерных боеголовок не передавал. Не считая нескольких имитационных болванок. Вот ими, как картошкой, он и будет жонглировать. Польша уже сообщила о том, что готова создать на границе с этим болотом буферную зону. Один офицер в столкновениях с мигрантами уже погиб, а стрелять по провокаторам не хочется: бульбоносому только дай повод – завоет как тысяча сирен, что его суверенные кочки обстреляли.

Видео дня

А путлорогие в это время решили пригнать свои корыта на Кубу, дабы поплавать смелыми вонючками в Карибском бассейне. Правда, на всякий случай расшаркались перед большим американским дяденькой: дескать, не извольте беспокоиться, сэр, – ядерными какашками баловаться не будем. Просто поиграем в маневры, снимем пару картинок для пещерного лохтората, и уберемся, не успев намозолить глаза. Уверяем: детские шалости, ничего серьезного. Вот и вся глобальная дерзость. Не обессудьте, патриоты: для вас остались лишь бесноватый Соловьев да Гурулев с выхлопом через экран телеящика. Для умеющих читать отливы в граните есть мыслитель Медведев. Этот удовлетворит любой ядерный каприз, каждую белочку ушатает. Из развлечений остался Греф, хватающий за морды шальных алтайских таксистов. Из заезжих бармалеев – талибы с маковой росой на бороде. И, собственно, всё.

Военкоры встретились с великим и ужасным министром обороны Белоусовым, и получили порцию разочарования. "Пока реальных перемен и реального обновления ведомства сравнительно мало, - скрежетнули перьями птенцы военщины. – Все больше на уровне риторики, громких слов. Хочется большей решительности в переменах от Андрея Рэмовича". То есть, выяснилось, что гражданский министр ни разу не посещал войска, не был на передовой, не встречался с родственниками убийц, и не давал оценок работе Генштаба. Потому что он ни черта не смыслит в военных картах. Он даже не включен Государем в Совет Безопасности. Писучие дурачки ожидали узреть чудесатого Гудвина, творящего победу столбцами из волшебных цифр, а им явился кабинетный прыщ, презренный аудитор в накрахмаленных нарукавниках, не смыслящий ни черта в военном деле. Получается, что Путин просто тупо выполнил требование Пригожина уволить Шойгу, но только год спустя. Не мог же он каприз своего повара исполнить тотчас – для начала надо было лысую макаку с неба уронить, а уж потом – и оленевода наказать. Политика царя понятна: "Мы тут войну вот-вот проиграем, кончайте воровать, хваткие бояре. Пора собрать баблишко в кучу и направить его сплошным потоком на войну, во имя окончательного убийства свободолюбивого соседа!" Непросыхаемый Гурулев так и рычит из соловьевского угла: "Ваше величество, дай миллиард! У тебя их много. Дай генералам по миллиарду – они из широких штанин такое оружие извлекут – весь Запад обосрется!" И ясно, что его пастью воет весь замордованный гэбухой генералитет: "Прости, царь-батюшка! Бес попутал! Шойга проклятая! Дай нам второй шанс, уж мы не подведем!" Разгром генеральской малины обезглавил армию мародеров. Она несет невосполнимые потери по тысяче голов в сутки. А то и по полторы. Вот она – стабильность, гарантирующая пельменный рай каждому организму, ступившему на украинскую землю.

Система уже поняла: плешивец промахнулся. Ему сказали, что советский клиент дозрел и приготовил цветуёчки к встрече совков-освободителей, а народ Украины оказался против. На него никто не обращал внимания: ни на Банковой, ни в Кремле, а он – взял, да и воспротивился. И начал мочить оккупантов. Ему говорили "надо просто перестать стрелять" и готовили территории к плановой сдаче, а он уперся, и вместе с Залужным сорвал геополитическое мероприятие. Кремлевская пацанва обиделась и решила, что ее жестко кинул сам Зеленский, который, по большому счету, вообще ни при чем. Он профессионально играл свою роль, произнося правильные слова, а КВН-администраторы в это время схематозили так, что у кремлевской братвы челюсти отвисали. Как тут не удавиться от зависти? Но кайфушка была обломана администрацией Байдена, и в дело вступили американские инструкторы-наблюдатели. Под их незамутненным взглядом схематозничать стало проблематично. И вот уже наступление рашистов на Харьковском направлении захлебнулось, и в Крыму запахло паленой шерстью. И на горизонте замаячила такая всесокрушающая гойда, что хоть фуражку Гитлера на череп надевай. Пахан все еще надеется собрать остатки мужества в кулак и жахнуть по Украине, но, похоже, предсказание генерала Молтенского вот-вот сбудется: "Если Украина выстоит до осени – мы проиграем войну". И ведь не скажешь, что накаркал. Полноценной армией эти ползучие отбросы не назвать, зверское офицерье – тоже, проворовавшихся мясников-генералов – и подавно. Там вонь обдристанных штанов, а не дух победы. Там смрад скотобойни, а не марш гренадеров. Вот сейчас ахнет мамулечка всем Крымским мостом, и вместо пиратского триколора можно вывешивать белую тряпочку.

Система готовится к долгой консервации. Она надеется замять поражение и отпетлять от капитуляции через тягучий резиновый схематоз. Путин намылился шмыгнуть во Вьетнам и КНДР. Эти две подворотни обещают ему помощь в плавном отползании от капитуляции. Дела прескверные: питерский пацанский форум не принес пещере ни одного нового крупного контракта с иностранной компанией, Газпром трещит по швам, роняя акции в цене. Нефть пока еще держится, но теневой флот зажимают. Турецкие банкиры разворачивают платежи схематозников. Китайская панда вообще оказалась подлой животиной: грубо подтерлась доверчивой обезьянкой и вышвырнула ее обратно в болотную жижу. У системы проблема: никого, кроме Путина, у нее нет. Он лично за 24 года собрал такую конфигурацию, оставив вокруг себя пустоту. Даже поговорить не с кем, одни зомбаки. И теперь этот плешивый Сусанин, что завел банду в тупик, будет пытаться долго выводить ее оттуда. Через чистки, репрессии и вранье. Уж сколько ему осталось? Год? Два? Пять? Он надеется удержаться минимум – до 2030-го. Именно поэтому всякие осечкины уже отвлекают внимание доверчивых лопушков, подвешивая ложные нарративы и предвещая грядущий дворцовый переворот. Увы, переворачивать там некому. В Кремле остались только тени. С единственной надеждой – отпетлять от петли.