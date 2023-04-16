Отобрали военные билеты и бросили в поле: российские 'мобики' пожаловались на беспредел командиров. Видео

Российские оккупанты сразу из нескольких военных частей обратились к Кремлю и минобороны РФ с жалобами на свинское отношение командования. У них забрали военные билеты, обманным путем заманили на территорию Луганской области, где идут системные обстрелы, бросили в поле и не дают увольнения по 7-8 месяцев.

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Захватчики указали, что их буквально содержит и кормит местное население из добровольцев, а вот непосредственным командирам на них плевать. Обращение мобилизованных публикуют российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам сказали, что вернут билеты в течение дня, когда поставят новую печать, а мы отправимся дальше в сторону Крыма. С тех пор прошло пять дней, документов у нас так и нет. Ответа от представителей Минобороны, командиров батальона, командиров роты, офицеров тоже нет. Информации, где мы находимся, и той нет. Единственное, что знаем, что мы в Луганской области", – возмущенно говорит оккупант в маске.

Мобилизованные подчеркнули, что часть из них вообще не способна воевать из-за инвалидности или полученных ранений. Однако их продолжают удерживать в непонятных условиях, лишив обеспечения, своевременных выплат и даже отпусков.

"Поймите, некоторые здесь уже семь или восемь месяцев. За это время никого не отпускали в увольнение, но мы хотим домой, хотим увидеть детей, обнять жену... Кто над всем этим командует? Эти люди должны быть привлечены к ответственности", – посетовал фронтмен вражеской группировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, тувинские захватчики, которые ведут бои против Украины на Запорожском направлении, пожаловались, что командование держит их в подвале и не выпускает, фактически взяв в плен. Более того, российских солдат не кормят уже несколько дней.

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