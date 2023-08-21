Отмывание миллиардов и 'спецзадание' от Кремля: хакеры взломали почту заместителя главы Госдумы РФ и узнали резонансные детали. Фото

Украинские хакеры команды "Кибер Сопротивление" взломали почту заместителя главы Госдумы РФ Александра Бабакова. Так, стало известно о личных коррупционных схемах россиянина на миллиарды рублей и формировании так называемой пятой колонны.

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Из переписки, опубликованной международным разведывательным сообществом InformNapalm, видно, что Бабаков занимался реализацией активных мер и гибридного влияния РФ за рубежом на парламентском уровне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В почте Бабакова были найдены документы с выписками по движению средств. В частности, по счету "Центрокредит" на сотни миллионов долларов.

"Есть несколько типовых схем, которые он использует. Схема первая и достаточно проста – давать взаймы помощникам. Например, возьмем самое свежее. В феврале 2023 года Евгений Зобнин, помощник Бабакова, "просит займ" у него в размере 100 млн рублей. Срок действия договора 3 года. Теперь в течение этого срока Александр Бабаков сможет вымывать коррупционные поступления, взятки и подарки, делая их "чистыми". Это даже можно будет указать в декларации. Что касается "погашения" таких "займов" в почте Бабакова был найден очень интересный документ – "рекомендации по наполнению счетов по подсчетам остатков", – говорится в расследовании.

Вторая схема отмывания средств – недвижимость. Бабаков вносил в качестве соинвестора в строительство недвижимости ООО "Центр Строй" в сумме 770 млн рублей. А согласно декларации депутата за 2022 год, зарабатывает он "лишь" 8 млн в год.

"Но дело не в инвестированиях, из документов, найденных в почте видно, что строительства не будет. Бабаков формально разорвал договор с застройщиком, и тот ему обязуется вернуть 770 миллионов. Великолепная схема отмывания средств на сотни миллионов рублей", – добавили журналисты.

Третью схему Бабакова по поводу незаконного обогащения они описали, как "помощь другу".

"Как Бабаков использует помощников и других лиц в качестве прокладок, так его использует другое лицо. Индивидуальный предприниматель Алексей Кахидзе. В реестре договоров можно увидеть займов Бабакову почти на полмиллиарда рублей. Но кто такой Кахидзе? Это еще один помощник Бабакова, а по совместительству – председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии". Рынок СПГ-технологий сейчас активно развивается и Кахидзе использует Бабакова для расширения рынка. Россия пытается создать новую инфраструктуру на сжиженном газе, вкладывает средства в развитие ездящего на газ транспорта, предлагает свои проекты по развитию СПГ-инфраструктуры Ирана и странам Африки. А зарабатывают на этом, в частности, Кахидзе и Бабаков", – говорится в материале.

Кроме того, Бабаков является куратором зарубежного направления по распространению пропаганды "русского мира".

"С момента полномасштабного вторжения РФ, основными направлениями работы Бабакова стало расширение сотрудничества со странами Африки и Востока с целью минимизировать западные санкции. Именно он отвечал за проведение масштабной межпарламентской конференции РФ-Африка в марте 2023 года и работал над вторым саммитом РФ-Африка в Санкт-Петербурге в июле этого года. В составе парламентской делегации в 2023 году Бабаков успел посетить Индию и Иран, где договаривались об экономическом сотрудничестве и обходе санкций. У Бабакова прекрасные личные отношения с президентом Сербии Вучичем. Ну и, конечно, не обходится без формирования пула пророссийских сербских парламентариев и политических партий, которым не стыдно ездить на встречи с россиянами уже после полномасштабной агрессии", – отмечают расследователи.

Кроме того, Бабаков активно сотрудничает с праворадикальной пророссийской грузинской партией "Консервативное движение" Грузия, которая продвигает пророссийские и антиамериканские/антиевропейские нарративы.

А еще – в почте Бабакова есть много других интересных документов по продвижению российских интересов в Болгарии, Греции, Мексике, Сирии, Туркменистане, Хорватии.

"Повсюду традиционное российское влияние – подсадка на энергетическую иглу, или же работа с местной пророссийской агентурой и российскими этническими анклавами. И здесь в очередной раз мы понимаем, что Бабаков, как и вся российская политическая элита – враг Украины. Наиболее заметное тесное сотрудничество Бабакова с Международным российских соотечественников (МСРС). Это организация специально созданная для гибридного влияния и дестабилизаций. Такой этнический русскомерный Коминтерн", – сказано в материале.

И самое интересное – Бабаков ответственен за распространение дезинформации среди иностранных парламентов о "биолабораториях в Украине".

Также стало известно, что у Бабакова проблемы с сердцем и тяжело перенес коронавирус, поэтому ездил лечиться в ненавистную РФ западную Швейцарию. Причем после того, как Россия напала на Украину в 2014 году и несмотря на то, что уже находился под санкциями. Каким-то образом ему в индивидуальном порядке выдавали разрешение на выезд для лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бабаков устроил истерику на РосТВ из-за падения курса российского рубля. Он назвал ситуацию "ужасом".

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