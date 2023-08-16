'Это ужас': на росТВ неожиданно признали проблемы с рублем и устроили истерику. Видео

Заместитель председателя государственной думы Российской Федерации Александр Бабаков устроил истерику на росТВ из-за падения курса российского рубля. Он назвал ситуацию "ужасом".

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Соответствующее видео из передачи на пропагандистском канале "Россия 1" опубликовали в Telegram "Центра противодействия дезинформации". Бабаков отметил, что в настоящее время в российском инфпространстве звучит лживая формулировка "плавающий курс" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Политика финансового сектора уже вступает, извиняюсь, в противоречие с интересами самой страны. В чем это выражается? Вот мы говорим "плавающий курс". Будь он плавающим, были бы параметры – движение от берега к берегу. А он у нас падающий. Ну это ужас! И при этом мы настолько дискредитировали рубль, что он уже не интересен ни населению, ни индустрии, ни инвесторам, ни внутренним, ни зарубежным", – жаловался эксперт.

Напомним, россияне на фоне экономических санкций столкнулись с рекордным падением рубля к доллару. Американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене почти до 100 руб./долл. Валютные доходы России просели в разы. В то же время жители РФ пытаются вывести сбережения за границу – на депозиты в иностранных банках.

Уже через несколько дней российский рубль впервые с марта 2022 преодолел психологически важную отметку 100 руб./доллар, поскольку санкции подавляют Россию. В 2023 году курс российской валюты ослаб уже на 26%. При этом торговые партнеры РФ не хотят переводить расчеты на рубль – эта валюта оказалась никому не нужна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Центробанку РФ пришлось пойти на экстренные меры и повысить учетную ставку сразу на 3,5% из-за падения курса рубля. Таким образом, в России пытаются бороться с инфляцией;

– рубль ослаб настолько, что попал в топ-3 валюты с наихудшими показателями на развивающихся рынках. При этом аналитики отмечают, что в будущем ситуация только усугубится. Ведь оснований для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

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