Отдать голос могут даже мертвые: в ГУР рассказали, какую схему придумали в РФ с голосованием оккупантов на 'выборах Путина'

Руководство российского минобороны позволило военнослужащим, принимающим участие в войне против Украины, голосовать на "выборах" Владимира Путина без явки на "избирательные участки". Благодаря этому отдать голос за диктатора могут даже мертвые оккупанты.

Такие преимущества для участников "СВО" значительно облегчают россиянам задачи по фальсификации результатов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно последним указаниям главного военно-политического управления МО РФ, критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих российской армии упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании.

Для подтверждения личности избирателю не требуется паспорт или военный билет – достаточно даже фотокопии документов.

Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" постараются увеличить количество тех, кто якобы проголосовал "за" Путина, привлекая к так называемым выборам "мертвые души".

Ведь к числу "проголосовавших" лиц наряду с имеющимися военнослужащими планируют добавить также и тех, кто недавно погиб в зоне боевых действий, пропал без вести или попал в плен.

"Учитывая, что украинские защитники, по официальным данным, ежедневно наносят российским захватчикам многочисленные потери на территории Украины, количество тех, кто таким образом "поддержит" Путина, может оказаться достаточно значительным", – подчеркнули в ГУР.

Там добавили, что Кремль осуществляет целый комплекс мер по фиктивному проведению "выборов президента РФ". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этого "волеизъявления", ни результаты не являются средством легитимизации путинского правления в России и за ее пределами.

Как сообщал OBOZ.UA, на российских "выборах президента", которые проводятся с 15 по 17 марта, избирателям выдали ручки с исчезающими чернилами. Такие случаи зафиксировали в первый же день так называемого голосования в Курске и Ростове-на-Дону.

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