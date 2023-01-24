Кожен день, навіть якщо він страшний та сумний на новини, наближає нас до Перемоги. Це дзвенить у повітрі, як весна, яку ще не видно під снігом та приморозками, але вже відчутно у небі, що стає все більше ніжно-блакитним, збільшеному дню та впертим брунькам вільхи, що вже висунули дзьобики й ось-ось вибухнуть жовто-сірими котиками.

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Перемога України ще не відчутна на військовому фронті, страшні втрати еліти нації, страшні бої, новини, поранення. Оборона Бахмуту, це як оборона Донецького аеропорту чи Азовсталі, що вже ввійшла в історію, як ще одна військово-іміджева поразка російської армії.

За цією битвою, як й за самою російсько-українською війною спостерігає світ, який робить зараз дуже багато висновків, ламає структуру сприйняття, та, що головне, втрачає віковий страх перед гегемоном комунізму.

Перша допомога світу Україні була обережна, бо не дай бог, пан путін образиться чи ядерну зброю достане, чи нано-технології російські, бо ж, кажуть, вони в них є. Згадаймо, як починалась війна, й як віднеслися до нашої біди у світі. Здебільшого країни, які не мали з росією спільних кордонів, але мали бізнесові інтереси, як постачальник чи споживач, ігнорували інформацію про окупацію України.

Час від часу росія задовольняла їх інформаційні потреби вкидами через контрольовані росією іноземні ЗМІ "громадянська війна в Україні", "повстанці Донбасу", та інше. Ця інформація задовольняла міжнародного споживача й тримала світ у рамках відстороненості, мовляв, ви, країни пост-радянського впливу, розбирайтеся самі, бо он Грузія ридьма ридала, як їй погано, а тепер брати з росією й все таке, що дратує.

Світ боявся, що будь яке втручання у "конфлікт" призведе до третьої світової, до погіршення стану в економіці, енергетиці. Ну, й ядерна зброя та нанотехнології росії, гегемона у космічно-військовій галузі.

Операції, що проводив кремль, підтримували отой страх: он у нас що є, як що що, то ми по вам-бах! Ось так росія примушували світ її любити, поважати, торгувати, вирішувати усе мирно, але на користь росії.

Ми знищили не тільки 200 000 росіян з "другої армії світу", ми знищили страх світу перед росією, ми здерли з росії усі маски та усі її золоті шати й довели світу, що король не тільки голий, а ще й втратив розум, це просто моральна потвора у образі людини. Уся велич росії розтанула, як їх ППО, та друга армія, яка догниває у чорноземах України.

Так, вони набирають ще й будуть набирати ще, оте мобілізоване м’ясо, як робив радянський союз. В хід пішли зеки-ув’язнені, олігофрени, банкрути, бездомні. В хід пішла зброя часів Афганської війни.

Але, ось саме це й знищило увесь імідж росії, оголило її справжню сутність та єство, та дало світу розуміння, що ось це гнилля, це просто багато моральної погані, яка готова вбивати усе, що буде у них на дорозі, тому або росія буде знищена, або війни у світі буде так забагато, що постане питання, а чи потрібен він комусь, той світ.

Зараз допомога світу Україні, це допомога не тільки нам. Кожна країна, що дає нам зброю розуміє, що вона дає її не тільки Україні для збереження сильної та впертої нації, це її вклад у те, щоб у світі більше не було війн. В нас вірять понад 50 країн, що є учасниками "Рамштайн"-зустрічей. Звісно, що хотілося щоб на війну з’явився світ, а не ми одні виборювали мир для усього миру, але, це війна й ця Перемога мають бути виключно наші.

З багатьох причин. По-перше, це ментальна перемога над малоросом, що розкиданий Україною, отою гидотною гомо-радянською людиною, в якій ще жевріє надія на "вот-вот в советский союз".

Це психологічна перемога, бо нам усе життя вбивали у голову та гени, що ми ось ті самі малороси, без цінної національної вартості, які не можуть жити без росії, її культури, її світогляду, її грошей.

Це політична перемога, бо в нас не вірили, нас не бачили поруч в колі цивілізованих країн світу.

Це перемога армії, яку ворог тихо знищував усі роки незалежності через своїх генералів-міністрів- прем’єрів посіпак, що торгували зброєю України праворуч та ліворуч.

Це затвердження національної ідеї "без вас", та відродження самої національної ідеї, бо ж усі роки нам вбивали у голову та гени, що слово "національний", то є погано, соромно, то є фашизм.

Це вдосконалення нації, її розуміння майбутнього через злам минулої та сучасної біди.

Це має бути лише наша Перемога, щоб ми мали змогу не тільки диктувати умови переможеним, а й вимагати репарацій, контрибуцій та свої загарбані радянщиною землі.

Звісно, росії вигідно, щоб програти НАТО чи військовій антипутінській коаліції — можливо й це може бути, все швидко міняється – бо ж програти українцю у шароварах, якось не комільфо. Це ще одна з причин. Бо ми воюємо не тільки з путіним, не забувайте про це, ми воюємо з 95% росіян, які є імперіями “з велічієм расії аж у дупі". То для них ми, Україна, це третій сорт людей, це меншовартісна людина , яка має падати ниць, тільки побачивши вєлікава руськава чілавєка. Програш імперців Україні, це морально-психологічний програш, це програш культур, світоглядів, ментальності, що зламає більшість росіян.

Програти НАТО для росіян буде честю. Програти Україні — ганьбою.

Нам боляче й ще не зрозуміло велич цієї битви. Не зрозумілі історично-політичні наслідки нашої Перемоги й програшу росії. Бо після Перемоги ми станемо величною, розвинутою країною у світі, з якою за честь буде мати будь яку справу. Від військової до економічної.

Після поразки росія перетвориться на маленьку країну, яку ніхто у світі не буде розглядати, як партнера, чи загрозу. Навіть, якщо росія збереже свої землі, це не зробить її великою, зменшення цінності країни відбудеться через зменшення її економічно-політично-культурної та історичної вартості.

Доля росії на 100 років, це бути гетто. Повернення до печерного рівня первинного комунізму, що більше схожий на бандитизм: це страх, заборона усього, що може натякати на розвиток, це знищення росіян у тюрмах самими росіянами, це терор, це погроми, це зростання криміналу.

Це будуть навіть не 90-ті, тоді ж не було стільки зброї та зеків на свободі. Тоді не було стільки людей з постравматом, озлоблених через свої невдачі, поранення, втрату майбутнього.

90-ті зростання криміналу, було керованим. Так, саме так. Увесь "двіж" керувався з ФСБ та міліцією, й у більшості існував за рахунок людей, що пройшли Афган та тюрму.

Якщо ви придивитеся до того, що відбувається на росії з "вагнеровцями" та як зріс вплив пригожина, ви побачите чим це закінчиться. На разі, ув’язнених за найтяжчі злочини (маніяків, педофілів, серійників) на росії не тільки випускають з тюрем, а й дають їм зброю, дозвіл викладати у школах "патріотизм", роблять їх героями росії, вчать дітей брати з них приклад.

Це внутрішній злочин кремля проти росіян, але вони цього ще не розуміють. Діти будуть брати приклад, я навіть сумніву не маю. Але вбивати вони будуть своїх батьків.

Згодом "вагнеровці" та ті, хто брав участь у війні, займуть місця керівників відомств, міст, районів, будуть міністрами, як в ОРДЛО. Вчорашні зека будуть вертухаями цілої країни.

Культура, інтелігенція будуть визнані ворожим ІПсО. До вивчення,читання, видавання, екранізації будуть допущені тільки схвалені тексти. Звісно це будуть книжки про другу світову, де росія перемогла фашизм та сучасна література, де росія боролася з мировим фашизмом. Нові герої росії будуть спльовувати між зубів, носити спортивні штани, сидіти на кортках, на розмовляти по фені.

Будуть знищені музеї, культурні фонди, книжки, де буде хоч натяк на Україну чи демократію. Вже визнаються ворогами народу Солженіцин та інші письменники, філософи, історики, що писали правду про комунізм та сталінізм. Скоріше за все будуть зростати тюрми, де більшість утриманих, це будуть політичні, яких посадять сусіди доносами, як ворогів народу.

Сталінщина буде здаватися росіянам дитячим садком, у часи пригожина та вагнерівщини.

Усе, що буде хотіти освіти, культури, буде знищуватися. Буде заборонена будь яка зарубіжна література, кіно, сайти, технології.У кіно лише радянські фільми, до читання та вивчення у школах тільки радянська чи сучасна воєнна література.

Зросле вплив церкви на суспільство. З’явиться нова релігія, яка об’єднає фанатиків ісламізму та православ’я, війни, насилля, знеціниться життя, буде знищено гендерну рівність, жінка знову стане створіння без прав.

Економічно та технічно росія буде відкинута десь у 30-ті роки. Вже на росії є дефіцит цементу, будівельних матеріалів, бо росія їх не виготовляла, а закупала. Навіть ремонт кримського мосту наразі неможливий, бо відсутні саме будівельні можливості.

У 2014-му році росіянам анонсували покращення: дозвіл будувати дерев’яні багатоповерхівки.

Посиляться аварії на виробництвах, заводах та важливих об’єктах, бо вже відчувається брак запчастин та ліній для виробництва.

Медицина росії вже відчуває дефіцит усього, бо росія випускає 70% сфальсифікованих ліків. Операції, протезування, стоматологія, косметологія, усе це імпорт, якого вже немає.

Кава? Чай? – травки, зерна ячміню. Ліки? — подорожник, лопух, ягіль. Протез — тачка з колесами. Кіно? — "молода гвардія", книга "молода гвардія", у театрі й балеті "молода гвардія".

Навіть Шолохов почав викликати підозри, бо ж українська Кубань.

Ось це усе на росії вже відбудовується та закладається.

Ви можете не повірити, але росіяни, саме росіяни проговорюють ці сценарії для росії й не тільки після програшу, а вже на найближчий місяць, я додам скрини.

Дуже красномовно, я процитую: "вы боитесь, чтобы ваши дети не увидели геев, а я боюсь, что мой ребенок не увидит научно-технического прогресса".

Ось, що очікують росіяни у найближчий час. Це лякає лише невеличку кількість людей. Здебільшого ці зміни росіяни підтримують.

Щоб продати росіянам хоч якісь гарні новини, на росії пафосно заговорили про те, що росія опрацьовує безвізовий режим із 12 країнами Перської затоки, Карибського басейну, Африки та Південної Америки. Мовляв ведеться підготовка безвізових угод з Мексикою, Малайзією, Співдружністю Багамських Островів, Барбадосом, Республікою Гаїті, Тринідадом і Тобаго, Сент-Люсією, опрацьовуються домовленості з Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудівською Аравією та Замбією та ведуться переговори щодо збільшення терміну безвізового перебування громадян у Гонконгу з 14 до 30 днів.

У росіян, що звикли подорожувати по усьому світові, відпочивати у найкращих готелях, розпач. Який Барбадос, яка Сент-Люсія, — репетують туристи, — ви що нас продаєте у масовку для фільму "Пірати Карибського моря"?

Ну, чого одразу у масовку, можливі варіанти, — сміюся я собі, дивлячись, як росія втрачає туристичний потенціал та ринок.

До речі, у Ростові нещодавно відбувся похорон людей, які загинули у авіатрощі у Непалі.

ЗМІ росії впевнено та весело нагадують, що у безвізовому режимі до росії можуть в’їжджати громадяни понад 60 країн, тихо змовчуючи те, що ніхто якось вже й не їде, а російські літаки за місяць зазнали 15 аварій, й вже самі росіяни бояться користуватися суперджетами, бо паливні фільтри на літаках не міняють, а подалі використовують після промивки.

Ото, щоб ніяких подорожей гей-європами, ніяких фільмів зарубіжних, сайтів, вейпів, жуйок, цукерок, телефонів, машин, тільки все натуральне, морально-духовне, чисто російське скрепне, як гній у полі.

У держдумі рф створили групу збереження традиційних духовно-моральних цінностей. До її складу потрапив й депутат із Ростовської області, Олександр Шолохов (ні, це не родич, але на росії думають, що так). Усього 22 депутати здійснюватимуть нагляд за ТБ, кіно, ЗМІ, освітніми установами та новими законами.

Більше, на росії, зокрема у Ростові, проговорюють необхідність створення десь подалі від населених пунктів, спеціального місця для утримування людей з фізичними вадами, які стали інвалідами після війни й тепер жебракують по вулицях.

Згадали "сталінські самовари"? Ми пам’ятаємо, а на росії забули, то будуть їм путінські самовари. Якось розповім про це більш детальніше, але зверніть увагу, що майже усе, що відбувається на росії, вже за 8 років збудовано в ОРДЛО.

Кремль знає то все. Він вже в агонії від приниження, програшу. Ось ці "Бахмут любой ценой", це вже агонія, бо треба показати росіянам хоч якусь перемогу.

Звісно, що зараз буде погіршення, підуть по Запорозькому напрямку. Можливо буде трусити Волинь. Донецько-луганський напрямок… тисячі мобілізованих з росії, тисячі зеків, вже сотні мобілізованих з ОРДЛО. Все це ще буде. Але це вже агонія.

Тому, саме тому, відчуваючи поразку, росія швидко утворює гетто, закриває країну, вводить страшну диктатуру, щоб уникнути навіть згадки про поразку.

Тому у якості победобєсія фільми про "победу над фашизмом", тому "закрыть ютюб, бороться с теми, кто нарушает приказ", тому "женщина должна знать свое место", "тому "все книги сжечь".

Влада пригожина та зека, єдине, що зможе ще трохи протримати росію у замкненому стані, до відбудування гетто на усіх рівнях життя.

Те, що росія тягне підйомними кранами на дахи будівель у Москві "панцирі", те, що путін закриває особисто себе системами ппо та зброєю, це вже остаточний перехід від фази "Київ за три дня" до фази "оборона Москви" й розуміння неминучого програшу.

Нас ще трішки потрусить, але найтемніші часи перед світанком. Як читаю новини з росії, то вже бачу, як підіймається над світом наше українське сонечко.

Й ось знаєте, ще з 2014-го думала, яку б кару я хотіла своїм ворогам. Відповідь знайшла дивлячись на життя людей в ОРДЛО та ось на те, що будує для себе росія. Безмежна та безкарна влада зека, озброєних бандитів, пригожина, корупції, фсб, міліції, заборона й закриття від світу, доноси та розстріли, вороги народу та радянські фільми 24 на 7, радянська медицина, радянська освіта, радянське будівництво…й усе це за великою, замінованою, озброєною щитами, ППО, мінометами та артилерією стіною, яку ми відбудуємо на своєму кордоні, щоб з того гетто до нас й мухи не літали.