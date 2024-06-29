Две недели назад были озвучены путинские "мирные предложения" по войне против Украины. Данные хотелки являются нереалистичными, поскольку включают пункты о передаче под полный контроль российскому агрессору четырех областей страны, а также содержат требования по части пересмотра украинской конституции.

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Выдвинутый очередной ультиматум абсолютно противоречит нормам международного права и Устава ООН, а также столь любимой кремлевцами идее невмешательства, поборниками которой они стремятся себя выставить в отношениях со странами Глобального Юга. Похоже в Кремле даже не скрывают потешный характер выдвинутых предложений, просто очередная дымовая завеса, которая прикрывает эскалацию насилия, осуществляемую оккупационной армией.

Москва в проводимой войне не придерживается абсолютно никаких правил – типичное поведение отморозка, которое не поддается коррекции при перемещении фигур в политической иерархии российской власти. Вот, уже несколько недель минобороны руководит гражданское лицо Белоусов, но каких-либо трансформаций в ведении войны вообще не наблюдается. Он придерживается обкатанной тактики продавливания линии фронта и террора гражданского населения. Единственным аргументом с помощью которого обосновывается подобный кровавый подход выступает пропагандистская критика сопротивления страны жертвы-агрессии и ее поддержки со стороны стран-партнеров.

По логике Кремля если убийца вломился в твой дом, то ты должен подставить себя под его удар и погибнуть без малейших попыток противодействия. Ущербный взгляд на реальность какого-то психопата. Просто апогей нивелирования прав малых и средних государств перед более мощными державами, практикуя силовой диктат.

Если вести речь о продавливании фронта, то на лицо расширение использования средств нанесения авиаударов с помощью ФАБ и КАБ по всей протяженности фронта. При этом в наиболее широком диапазоне разрушительное оружие используется по Донбассу, который якобы "освобождается", а по факту безжалостно превращается в безжизненную зону. Террористические ВКС бьют по жилой застройке, подчеркивая свою безнаказанность.

Пространство нанесения ударов охватывает не только фронт. 28 июня в ходе российского ракетного удара по городу Днепр мишенью выступил многоэтажный жилой дом в котором просто снесло целых четыре этажа. Снова гибель и ранения граждан Украины, в т.ч. детей. Какова цель подобных страшнейших ударов – демонстрация решительности идти напролом дабы навязать свой диктат!

Поразительно, но на этот раз российская военщина даже не отрицает своей атаки, не переводит стрелки на ПВО. Наоборот, была запущена информационная акция для обоснования таких ударов в дальнейшем. С раннего утра пропагандисты МО РФ разгоняют сообщения об атаке украинского коптера на село Городище в Курской области и гибель людей. Никаких фото и видео атаки при этом не приводится, что усиливает подозрения в ее подлинности.Работает банальная схема вытеснения из информационного пространства одной темы другой путем массового тиражирования резонансного сообщения. Такими вбросами россияне надеются и далее приглушать новые террористические удары по гражданским целям в Украине.

Остановить безумных подонков хоть и очень трудно, но возможно. Во-первых, действенной мерой может стать возможность уничтожения инфраструктуры агрессии в приграничной зоне РФ, которая прилегает к украинской территории. Для этого западные партнеры должны снять ограничения на применения их вооружений для защиты Украины. Во-вторых, от повторения днепровской трагедии и многих ей подобных спасет расширение возможностей украинской ПВО, которая закроет украинское небо и защитит гражданское население и объекты критической инфраструктуры от ракетного терроризма. Наконец, новые типы самолетов на вооружении ВВС Украины должны отрезвить россиян, и подтолкнуть их к осознанию тщетности навязывания своей воли кровопролитием в рамках игры без правил.