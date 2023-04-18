"Осталось уже недолго": депутат Госдумы РФ Бородай заговорил о скором окончании войны в Украине. Видео
Депутат Госдумы России Александр Бородай заговорил об окончании войны в Украине. Он считает, что планируемое Украиной контрнаступление – "практически последняя для нее возможность что-то отыграть", поскольку у Сил обороны якобы "заканчивается человеческий ресурс".
Об этом российский депутат заявил в эфире росТВ. Представитель Госдумы врага также выдал, что внутри украинского общества нарастает сопротивление мобилизации, а население "крайне устало" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"На мой взгляд, осталось уже не очень много, и события, может быть, ближайших полутора-двух месяцев будут определяющими", – заявил Бородай.
"Так что все у нас будет нормально. Нам важно сейчас всего лишь выбить даже не столько бронетехнику, не на ней главный упор, сколько уничтожить живую силу противника в большом количестве, вот и все", – констатировал представитель Госдумы государства-террориста.
Напомним, что Бородай был главарем "ДНР" до того, как передал правление Александру Захарченко.
Напомним: тем временем начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил свой прошлогодний прогноз о том, что в конце весны 2023 года украинские войска войдут в Крым. Он отметил, что все его предсказания насчет войны сбылись.
Детали о планах контрнаступления Сил обороны Украины он ожидаемо раскрывать не стал, однако отметил, что все будет происходить быстро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина начнет контрнаступление против российских войск, когда будет готова. Он намекнул, что Киев еще ждет поставок оружия от союзников;
– со своей стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина твердо намерена победить в войне против России, освободив 100% своих территорий и восстановив суверенитет на временно оккупированных территориях. Москва же делает все, чтобы посеять сомнение в победоносных мотивах нашей страны.
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