Ослепли и запаниковали: нашлась версия гибели туристов на перевале Дятлова, способная объяснить все

Загадочная гибель девяти туристов на перевале Дятлова на северном Урале России десятилетиями не дает покоя как детективам-любителям так и конспирологам, поскольку очень сложно подобрать одну версию, которая могла бы объяснить все ужасы, происходившие с погибшими. Но, вероятно, одна из самых простых версий может вполне объяснить, что произошло.

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Исследователи считают, что смерть дятловцев наступила в результате отравления метанолом. Правда, каким образом произошло самое отравление, сказать сложно: возможно произошло ЧП с самолетом, который пролетал над перевалом, а возможно – туристы сами выпили метанол, или бессознательно приняли его, когда кто-то в шутку или назло подмешал его в пищу.

Почему версия с метанолом все объясняет

Симптомы отравления метанолом полностью вписываются в то, что, как предполагают следователи, происходило с погибшими туристами. В результате такого отравления происходит снижение уровня сознания и нарушается координация. Пострадавшие чувствуют боль в животе и страдают рвотой.

Через 12 часов после отравления может произойти ухудшение зрения вплоть до полной слепоты. Также может развиться почечная недостаточность.

Интоксикация и смерть могут наступить даже при употреблении незначительного количества метанола.

Таким образом, становится понятным, почему туристы разрезали палатку изнутри, чтобы выйти из нее, вместо того чтобы просто открыть ее: у них уже начались проблемы как с сознанием, так и со зрением.

Так же из-за неожиданной слепоты они пытались спуститься со склона бок о бок, держась за руки, а не друг за дружкой, как это делают опытные туристы.

Из-за проблем со зрением они, вероятно, также рубили ветки деревьев, хотя на земле лежали сухие дрова, которые можно было использовать.

Еще одно доказательство такого отравления – большое количество мочи в мочевом пузыре Игоря Дятлова (около 1000 см3), что могло свидетельствовать о почечной недостаточности.

Как метанол попал в организм дятловцев

Исследовательница Галина Цыганкова предполагает, что трагедия была вызвана в результате выброса метанола йода-131 из самолета АН-8Т, который перевозил этот радиоактивный раствор для исследований в городе Вуктил.

Такая версия событий также объяснила бы локальное таяние снега вокруг лагеря, как и следы радиации на одежде погибших.

Другой исследователь Бен Ферт предполагает, что кто-то намеренно или случайно мог подмешать печное топливо на основе метанола в пищу или воду, которую употребляли туристы. Возможно, это было сделано с ведома других: туристы могли надеяться на то, что употребление небольшой дозы поможет им согреться и расслабиться.

Схожую версию озвучил и Ростислав Журавлев. Он отметил, что спирт в походах – это привычная вещь, поскольку он нужен в качестве лечебного или разогревающего средства.

Вероятно, туристы не смогли найти качественный алкоголь и приобрели то, что было. Фляга из-под спирта была найдена на месте гибели дятловцев, но когда это произошло, прошло уже слишком много времени, чтобы установить, содержала ли она водку, спирт или метанол.

Журавлев предполагает, что туристы, чтобы согреться после тяжелого похода, выпили из своих фляг спирт, оказавшийся метанолом. Когда они начали слепнуть, развилась паника, которая привела к тому, что туристы разрезали палатку изнутри и вслепую побежали по склону, держась за руки.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал версию о том, что дятловцев могло убить мерячение, которое также называют полярной истерией.

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